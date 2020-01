Oggi giovedì 30 gennaio, l'attaccante della Spal, Andrea Petagna diventerà ufficialmente un calciatore di proprietà del Napoli. Infatti, verranno effettuate le visite mediche a Villa Stuart e poi -salvo clamorose novità - ci sarà il classico annuncio presidenziale che annuncerà l'acquisto ufficiale del calciatore classe 1995.

Alla società emiliana andranno 17 milioni di euro più 3 di bonus facilmente raggiungibili. Inoltre, l'attaccante rimarrà in prestito con la maglia biancoceleste fino al termine della stagione, in modo tale da aiutare la Spal a raggiungere l'obiettivo salvezza.

I dettagli dell'accordo tra Andrea Petagna e il Napoli di Aurelio De Laurentiis

Nel primo pomeriggio di ieri mercoledì 29 gennaio, il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis ha raggiunto l'accordo definitivo con il patron della Spal, Walter Mattioli per l'acquisto del classe 1995 Andrea Petagna. Come abbiamo già anticipato, il club romagnolo incasserà in tutto circa 20 milioni di euro da questa cessione. Però, l'operazione si concluderà a luglio durante la sessione estiva di Calciomercato, perché la Spal ha impedito al calciatore di trasferirsi nell'immediato alle pendici del Vesuvio.

Il giocatore percepirà circa 1,8 milioni di euro a stagione.

Il futuro di Petagna potrebbe essere diverso rispetto a quello di Roberto Inglese che fu acquistato dal Napoli, ma la maglia azzurra non l'ha mai indossata. A differenza di quest'ultimo, l'acquisto del centravanti cresciuto nel vivaio del Milan ha una strategia ben precisa e ci sono ottime possibilità che possa far parte del parco attaccanti della prossima stagione.

Infatti, attualmente la situazione attaccanti in casa Napoli è molto delicata sia per il mancato rinnovo del folletto belga Dries Mertens, che per il polacco Milik, in scadenza nel 2021 e se non dovesse rinnovare potrebbe finire nella lista dei cedibili.

Il Chelsea punta Mertens, ma il Napoli non lo vuole cedere

Però, secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss è molto remota l'ipotesi che l'attaccante belga Dries Mertens possa lasciare Napoli in questa sessione di mercato.

Infatti, secondo le ultime indiscrezioni, il calciatore resterà in azzurro e verso metà febbraio il club discuterà con calma il rinnovo contrattuale in scadenza a giugno con il calciatore.

Nonostante ciò, secondo quanto riportato da Sky Sport, in queste ore il Chelsea sta provando a strappare il belga ai partenopei. Resterà da vedere quale sarà il volere dell'attaccante e soprattutto del club, che non ha mai aperto per la cessione di Mertens e anzi vuole addirittura proporgli il rinnovo contrattuale per l'ennesima volta. Nel caso in cui non si dovesse raggiungere l'accordo tra le parti, però il belga si libererebbe a parametro 0 nella prossima finestra di mercato e ci sarebbe l'Inter alle porte.