Il Napoli ospiterà il Barcellona nell’andata degli ottavi di finale della Champions League. La partita al San Paolo si giocherà martedì 25 febbraio alle ore 21.00. L’attesa per l’apertura della vendita dei biglietti è finalmente terminata. A partire dalle ore 12.00 di oggi, giovedì 30 gennaio, parte la prima fase dedicata ai soli abbonati della stagione sportiva 2019/20. Per questi tifosi c’è la possibilità di acquistare il biglietto della partita di Champions League con il diritto di precedenza.

La prima fase si chiuderà giovedì 6 febbraio alle ore 23.59. Per quanto riguarda la vendita libera, scatterà alle ore 10.00 di venerdì 7 febbraio per tutti quei posti ancora disponibili. La società SSC Napoli ha comunicato anche i prezzi e le modalità di acquisto.

Biglietti in vendita da 70 euro per Napoli-Barcellona

Il listino prezzi prevede un esborso differente a seconda del settore per la partita di Champions League valevole per gli ottavi di finale della competizione. In curva si spendono 70 euro, mentre per un posto tra i distinti è previsto un costo di 130 euro.

Si sale a 190 euro per la Tribuna Nisida, mentre per la Tribuna Posillipo si spendono 250 euro. Per quanto riguarda la Tribuna Family, infine, la tariffa è di 120 euro per gli adulti e 40 euro per gli under 12. I canali di vendita sono diversi. C’è la possibilità di acquistare il biglietto online sul portale s" ticketone.it". La vendita su internet è riservata solamente ai possessori delle Fidelity Card (Fan Away e Fan Stadium Card).

In alternativa è disponibile il call center 892.101. L’acquisto può essere effettuato anche presso i punti vendita autorizzati su tutto il territorio di Napoli e dintorni. Inoltre, c’è la possibilità di procedere all’acquisto presso i botteghini.

Sfida inedita al San Paolo tra Napoli e Barcellona

Il Napoli non ha mai affrontato il Barcellona in Champions League né, tantomeno, in altre competizioni Uefa.

In compenso ci sono state diverse amichevoli tra i due club, di cui due proprio la scorsa estate. Ad agosto c’è stato un doppio confronto negli Stati Uniti, che ha visto i catalani imporsi in entrambe le occasioni. A Miami, nel primo atto della sfida, c’è stata la vittoria di misura per 2-1 del Barcellona. Sergio Busquets aveva portato avanti i suoi, ma prontamente c’era stato il pareggio del Napoli, con José María Callejón che aveva propiziato l’autorete di Samuel Umtiti. A fissare il risultato ci aveva pensato Ivan Rakitić. A pochi giorni di distanza si disputò il secondo atto della sfida ad Ann Arbor.

I catalani s’imposero con un rotondo 4-0 grazie ai goal di Luis Suárez (doppietta), Antoine Griezmann e Ousmane Dembélé. Stavolta al San Paolo ci sarà in palio la qualificazione, con il Napoli chiamato ad una prova di forza contro una delle squadre più quotate del panorama calcistico mondiale.