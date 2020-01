Il Napoli del presidente Aurelio De Laurentiis è pronto a dire addio anzitempo all'attaccante spagnolo Fernando Llorente e starebbe preparando il colpo di mercato per sostituirlo. Infatti, secondo le ultime indiscrezioni riportate dal sito online Calciomercato.com, i partenopei sarebbero pronti a sferrare l'assalto decisivo per la punta del Mainz, Jean-Philippe Mateta.

Accordo di massima con il Mainz e con l'agente del calciatore

Il classe 97' che gioca in Bundesliga è passato nel 2018 dal club francese del Lione al club tedesco.

In particolare, l'attaccante centrale è tornato da poco da un infortunio al menisco che ne ha condizionato tutta la prima parte della stagione, però al suo ritorno in campo ha già siglato 2 goal in 4 partite. Una chiara dimostrazione da parte del francese di essere subito tornato in condizione.

L'attaccante transalpino è stato anche nel mirino del Tottenham di Mourinho però in queste ultime ore il Napoli avrebbe preparato un'offerta di 20 milioni di euro più bonus e sarebbe già stato raggiunto un accordo con il club tedesco e anche con l'agente del calciatore.

Dunque, l'esito positivo della trattativa dovrebbe essere tutto nelle mani del presidente azzurro che dovrà valutare se verrà dato spazio a questo talento. Infatti, De Laurentiis dovrà capire se l'attaccante sarà apprezzato dall'area tecnica o se si dovrà virare su altre operazioni di mercato.

Perché il Napoli saluterebbe così presto Llorente

Ci sono certe storie che in sei mesi nascono, crescono e muoiono velocemente e questo è il caso di Fernando Llorente.

Quest'ultimo in estate era uno dei free agent più appetiti e nonostante le varie offerte di mercato lo spagnolo decise di vestire la maglia azzurra grazie ad una telefonata di Carlo Ancelotti. Al calciatore e al suo agente gli fu prospettato un quadro chiaro della situazione: doveva essere l'alternativa a Milik. Inoltre, il Napoli giocando con il 4-4-2 aveva appunto quattro attaccanti centrali: Milik, Mertens, Lozano e Llorente.

Poi, successivamente con l'esonero del tecnico di Reggiolo, le cose sono cambiate e si sono fatte più difficili per l'ex Athletic Bilbao. Infatti, con l'approdo di Gattuso, gli azzurri hanno fatto ritorno al 4-3-3 con un solo attaccante puro. Lo spagnolo non si sposa per niente bene con il nuovo modulo e con il calcio del tecnico di Corigliano Calabro. Proprio per questo motivo è nata l'idea di scambio con Matteo Politano dell'Inter. Infatti, con l'arrivo di quest'ultimo ci sarebbero ulteriori possibilità nel tridente d'attacco: Lozano e Insigne a sinistra, Politano e Callejon a destra e Mertens e Milik punte centrali, quindi, non ci sarebbe più posto per Llorente.