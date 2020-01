Il Napoli del presidente Aurelio De Laurentiis sta lavorando per ottenere il sì definitivo del calciatore dell'Inter, Matteo Politano. Infatti il club partenopeo, dopo aver raggiunto l'accordo con il club nerazzurro per le cifre e la formula del trasferimento (prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni di euro), prova a chiudere l'accordo con l'esterno offensivo classe 1993. Inoltre, è concreta l'ipotesi di inserire anche l'attaccante spagnolo Fernando Llorente nell'affare.

Questa mattina è previsto un nuovo incontro tra il direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli e gli agenti del calciatore (Lippi e Pennacchi) per concludere la trattativa e trovare un accordo definitivo sul contratto.

Questo nuovo colloquio potrebbe risultare fondamentale, visto e considerato che ci dovrebbero essere tutti i presupposti per arrivare alla fumata bianca definitiva, dopo che già nella giornata di ieri si era stati molto vicini all'intesa tra le parti. A riportare questa importante notizia di mercato è il giornalista Gianluca Di Marzio sul suo sito ufficiale.

Cosa pensano i tifosi delI'Inter della cessione di Politano

Se da un lato ci sono i massimi vertici partenopei che lavorano all'acquisto di Matteo Politano, dall'altro ci sono molti tifosi interisti che esultano per questa cessione.

Sicuramente non tutti, però la maggior parte di loro è felice della vendita del calciatore perché ritengono che il suo scarso rendimento sia dovuto ai suoi problemi coniugali. Ovviamente, si tratta solo di ipotesi e non c'è nessuna conferma ufficiale. Invece, ciò che è davvero interessante e riguarda più da vicino il Napoli è l'aspetto tecnico, visto e considerato che il classe 1993 ha avuto molte difficoltà con Conte.

L'ex esterno d'attacco del Sassuolo non essendo una punta e nemmeno un esterno di centrocampo ha faticato molto a trovare la sua posizione in campo.

Politano stregato dall'ex di Paulo Dybala

Riguardo a ciò che pensavano alcuni tifosi interisti sullo scarso rendimento del giocatore è arrivata anche la conferma dal settimanale Oggi. Quest'ultimo ha pubblicato la foto del 26enne in compagnia di Ginevra Sozzi (ex dell'attaccante juventino Dybala): il matrimonio del classe 1993 stando ai rumors sarebbe quindi andato in frantumi.

Infatti, gli scatti del settimanale confermerebbero la relazione tra i due che era già stata anticipata settimana scorsa dallo stesso giornale. Nello specifico, in una delle foto pubblicate, Politano è ripreso con il cucciolo di Labrador di lei e una sigaretta in mano. Quindi sarebbe stata proprio la pr 22enne a mettere in crisi il matrimonio tra l'attaccante nerazzurro e Silvia Di Vincenzo, sposata a giugno 2018.

Inoltre, secondo quanto riferito dal settimanale Chi, la moglie di Politano avrebbe scoperto il tradimento di suo marito grazie ad un investigatore privato assunto un paio di mesi fa.

Proprio per questo motivo avrebbe poi lasciato il calciatore.