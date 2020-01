La Juventus potrebbe essere la protagonista del Calciomercato estivo. Ed un assist potrebbe arrivare anche dall'agente sportivo Mino Raiola, che già la scorsa estate ha trattato con i bianconeri l'acquisto del difensore olandese ex Ajax De Ligt. Le ultime dichiarazioni dell'agente sportivo di Paul Pogba confermerebbero l'eventuale possibilità del centrocampista francese di lasciare in estate il Manchester United. Come scrive Sport Mediaset, Raiola ha dichiarato "Pogba non è felice perché non gioca.

Abbiamo bisogno di vedere in estate se sarà ancora nei piani del Manchester United e se il Manchester United sarà ancora nei piani di Paul". La stagione del nazionale è stata evidentemente condizionata dai problemi alla caviglia che lo hanno portato di recente ad operarsi. Dovrebbe rientrare fra circa un mese ed attualmente ha disputato appena otto presenze fra Premier League e Coppa di Lega Inglese. Con il contratto in scadenza nel giugno 2021, il nazionale francese potrebbe rappresentare un'opportunità di mercato per la Juventus.

lo scorso calciomercato estivo il Manchester United chiedeva per il suo cartellino circa 150 milioni, probabilmente a luglio potrà essere acquistato per una somma vicina ai 100 milioni di euro.

Juventus, Raiola: 'Bisogna vedere se United sarà ancora nei piani di Pogba'

Paul Pogba potrebbe lasciare il Manchester United a fine stagione. Come sottolineato dipenderà da entrambi le volontà, di certo il nazionale francese vanta almeno due estimatori importanti, Juventus e Real Madrid.

Nelle ultime ore si è parlato però del possibile acquisto da parte della società spagnola del centrocampista Van De Beek dell'Ajax, questo potrebbe significare una possibile rinuncia del Real Madrid nell'acquistare il nazionale francese. La Juventus quindi si candida ad essere una delle società favorite all'acquisto di Pogba, che apprezzerebbe un eventuale ritorno a Torino. Di recente in un'intervista Paulo Dybala ha dichiarato che sarebbe davvero felice di un eventuale ritorno del nazionale francese, grande amico del 10 bianconero.

Le possibili cessioni per finanziare l'acquisto di Paul Pogba

Molto dipenderà dalle cessioni: oltre ad Emre Can (potrebbe lasciare la Juventus già a gennaio, piace al Borussia Dortmund), dovrebbe essere ceduto almeno un altro centrocampista. Si parla di un interesse di alcune società di Premier League per il mediano Rabiot, che potrebbe essere eventualmente inserito nella trattativa con il Manchester United per diminuire l'offerta cash da pagare alla società inglese. A proposito di cessioni, è praticamente definito il trasferimento in prestito di 18 mesi più diritto di riscatto a 13 milioni di euro del centrocampista offensivo Pjaca al Cagliari.