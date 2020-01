A San Siro finisce 2 a 1 per l'Inter che stacca il pass per la semifinale di Coppa Italia. La squadra di Conte sfiderà il Napoli. Al goal di Candreva risponde Caceres, ma poi ci pensa un super goal di Barella a riportare l'Inter in vantaggio e a chiudere la partita. Il match di Coppa Italia contro la Fiorentina ha visto anche il debutto dei neo-acquisti Christian Eriksen e Victor Moses.

Il film della partita: Inter-Fiorentina 2-1

Avvio di partita non entusiasmante quello della squadra di Conte, il 3-4-2-1 sembra non dare i suoi frutti con il nuovo tridente firmato Lukaku-Martinez-Sanchez.

Il centrocampo è bloccato senza un vero playmaker che riesca a innescare le punte e far partire il contropiede (l'assenza di Brozovic si fa sentire). Ma allo scadere del primo tempo, minuto 44, la sblocca Antonio Candreva: incursione centrale dell'italiano, tocco per Lautaro Martinez che sembra corto, ma lui si inserisce fra i due giocatori della Fiorentina, Ceccherini e Terracciano, la palla rimpalla e va a finire sui piedi di Candreva che la spinge dentro. L'Inter va a riposo in vantaggio.

La ripresa è più divertente, l'Inter trova più spazi per sfruttare la velocità dei suoi attaccanti.

Lautaro nei primi dieci minuti non riesce a finalizzare tre buone occasioni da goal. La Fiorentina allora effettua dei cambi, Iachini manda in campo Cutrone e schiera il tridente offensivo. Il cambio tattico ha subito effetto: sugli sviluppi di un calcio d'angolo Caceres schiaccia di testa e fa 1-1. La Fiorentina prende in mano le redini del gioco e allora Antonio Conte decide di giocarsi la carta Christian Eriksen, il neo-acquisto nerazzurro che ha fatto impazzire i tifosi.

Il suo ingresso in campo è accompagnato da una grande ovazione. La sua presenza in campo dà la forza ai nerazzurri di tornare in vantaggio grazie ad un grandissimo goal di Niccolò Barella con un destro al volo al limite dell'aria dopo una corta respinta di Milenkovic. L'Inter riprende il controllo del match e San Siro è pronto ad esultare quando Eriksen propizia un delizioso assist a Lautaro Martinez che segna, ma in fuorigioco.

Giusta la chiamata di Doveri. La partita finisce 2 a 1 e l'Inter approda alle semifinali di Coppa Italia dove incontrerà il Napoli di mister Gattuso.

Niccolò Barella: 'Meritavamo la vittoria'

A fine partita l'autore del goal decisivo, Niccolò Barella, ha commentato a caldo la vittoria della sua Inter contro la Fiorentina:" A parte il goal sono contento perché ci era mancata la vittoria e ce la meritavamo". Il centrocampista azzurro è a quota 3 goal con la maglia dell'Inter, uno in Champions League contro lo Slavia Praga, uno in campionato contro il Verona e quello di Coppa Italia contro la Fiorentina.

Un commento anche sul nuovo acquisto Eriksen che Barella elogia esaltandone le qualità di ottimo giocatore che può aiutare la squadra ad alzare il livello di competizione.