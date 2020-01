Mercoledì 29 gennaio, alle ore 20:45, è previsto il fischio d'inizio di Inter-Fiorentina, match valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. Una partita molto importante per il prosieguo della stagione per entrambe le squadre: l'Inter, infatti, non vince più da tre partite in campionato e in caso di eliminazione dalla Coppa nazionale il morale potrebbe ulteriormente scendere, andando a minare quella che è stata fino ad ora una grandissima stagione. La Fiorentina, invece, dovrà cercare di arrivare in fondo alla Coppa per cercare di qualificarsi in Europa League: a causa del grande distacco (-6, al momento), difficilmente la squadra di Firenze potrà arrivare nelle prime sette in campionato.

Inter-Fiorentina, le scelte dei padroni di casa

Antonio Conte dovrebbe far rifiatare alcuni dei suoi titolari, tra cui Romelu Lukaku, che dovrebbe accomodarsi in panchina. Al suo posto dovrebbe giocare Alexis Sanchez. Cambi anche in difesa, dove De Vrij dovrebbe lasciare il posto a Ranocchia. Il modulo sarà il 3-5-2, con Handanovic titolare; il tridente difensivo sarà composto da Skriniar, Ranocchia e uno tra Godin e Bastoni. Per quanto riguarda il centrocampo, sull'esterno destro agirà Candreva, mentre su quello sinistro è ballottaggio tra Young e Dimarco.

I centrali saranno invece Barella, Borja Valero e uno tra Sensi e Vecino. La coppia offensiva sarà invece composta da Lautaro Martinez (che salterà per squalifica le prossime due partite di campionato) e da Alexis Sanchez. Fuori, almeno dall'inizio, il danese Eriksen, arrivato ufficialmente all'Inter martedì 28 gennaio.

Probabile formazione Inter (3-5-2): Handanovic, Skriniar, Ranocchia, Bastoni (Godin), Candreva, Barella, Borja Valero, Sensi (Vecino), Young (Dimarco), Lautaro Martinez, Sanchez.

Inter-Fiorentina, gli undici titolari degli ospiti

Anche la Fiorentina dovrà fare a meno di alcuni uomini importanti; oltre ai lungodegenti Ribery e Boateng, salterà il match di Coppa anche Castrovilli. Mister Iachini sceglie il 3-5-2, con Terracciano che dovrebbe essere chiamato a difendere la porta della sua squadra. Il tridente difensivo sarà composto da Milenkovic, Caceres e Ceccherini (con i primi due che salteranno per squalifica il prossimo match di campionato).

Per quanto riguarda gli esterni di centrocampo a destra dovrebbe agire Lirola, mentre a sinistra Dalbert; i centrali di centrocampo saranno invece Benassi, Pulgar e Badelj. Il duo offensivo sarà invece formato da Chiesa e da Patrick Cutrone (per quest'ultimo sarà una sorta di derby in quanto è cresciuto nel Milan).

Probabile formazione Fiorentina (3-5-2): Terracciano, Milenkovic, Ceccherini, Caceres, Lirola, Benassi, Pulgar, Badelj, Dalbert, Chiesa, Cutrone.

Inter-Fiorentina, la diretta su Rai 1

Come accaduto per Milan-Torino di ieri, anche questo ultimo quarto di finale di Coppa sarà trasmesso su Rai 1.

Sarà possibile seguire il match anche in streaming dalla piattaforma Rai Play. La vincitrice tra la squadra di Conte e quella di Iachini affronterà in semifinale il Napoli di Gattuso, che la scorsa settimana ha eliminato la Lazio vincendo per 1 a 0. Nelle ultime tre edizioni di Coppa l'Inter non è mai arrivata in semifinale, mentre la Fiorentina lo scorso anno eliminò ai quarti la Roma vincendo per 7 a 1. Nel passato due volte Inter e Fiorentina si sono affrontate ai quarti di finale, entrambe negli anni '60 (1960 e 1967): i risultati dicono di una vittoria per parte.