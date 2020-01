In attesa di potere ritornare in campo per la disputa del turno della ventiduesima giornata di Serie B in casa dell'Empoli, il Crotone di Giovanni Stroppa si è concesso il primo rinforzo di questa sessione di mercato invernale. Nella giornata di giovedì 30 gennaio gli "squali" hanno ufficializzato l'acquisizione, con la formula del prestito, dell'attaccante svedese Samuel Armenteros dal Benevento. Un profilo importante per la categoria, un innesto che va a rafforzare con fisicità ed esperienza il reparto avanzato della squadra che in questa prima parte di campionato ha mostrato alcune pecche soprattutto sotto l'aspetto realizzativo.

Le trattative però non sembrano essere concluse: nelle prossime ore altri rinforzi potrebbero giungere in Calabria per andare a completare una rosa già di suo competitiva.

Gerbo possibile rinforzo a centrocampo

Tra i calciatori che già in diverse sessioni di mercato sono stati accostati con insistenza al Crotone c'è senza dubbio l'esperto centrocampista Alberto Gerbo. Il calciatore, protagonista con il Foggia allenato dall'attuale tecnico rossoblu Giovanni Stroppa, sarebbe in uscita dall'Ascoli e pronto ad affrontare una nuova avventura.

Dopo le smentite di facciata delle scorse settimane, secondo le ultime indiscrezioni di mercato sarebbe stata avviata una trattativa tra bianconeri e calabresi al fine di concludere in breve tempo l'operazione. Un calciatore di categoria, un tassello già noto a Giovanni Stroppa.

Capezzi, si attendono sviluppi

Nessuna novità sembra emergere invece per quello che concerne la trattativa tra il Crotone e la Sampdoria per il ritorno in terra di Calabria del centrocampista Leonardo Capezzi.

Il calciatore, già in passato in rossoblu e ora in forza all'Albacete, avrebbe dato il suo assenso per un ritorno in Italia. Da valutare sarebbe la formula del trasferimento tra le due società. Nei giorni scorsi per Leonardo Capezzi si era paventato un possibile trasferimento al Cosenza, eventualità tramontata nelle ultime ore con i Lupi che continuano a sondare il mercato in cerca di alternative.

Le possibili uscite in casa rossoblu

Con l'arrivo di rinforzi il Crotone dovrà operare anche in uscita. Sul piede di partenza rimane l'esterno offensivo Andrea Nalini per il quale si sarebbe fatto sotto il Vicenza in Serie C. Da valutare anche la situazione relativa all'esterno Jean Lambert Evan's, utilizzato in campionato da Giovanni Stroppa solo per 20 minuti e ora aggregato alla rosa della formazione Primavera. Nei giorni scorsi il Cagliari si è fatto inoltre avanti nei confronti del Milan per rilevare il giovane difensore centrale Gabriele Bellodi, elemento poco utilizzato nei suoi primi sei mesi di prestito al Crotone.