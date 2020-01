Troppo facile per la Juventus battere la Roma all'Allianz Stadium di Torino con il punteggio di 3 a 1, con una gara condotta in modo perfetto, lasciando poco spazio nei due tempi di gara alle velleità di vittoria dei ragazzi capitolini allenati da Paulo Fonseca. Per i giallorossi il rammarico di aver provato a fare la partita ma con un risultato a loro sfavorevole. Per i bianconeri di Sarri l'attesa è rivolta verso San Siro per il quarto di finale Milan - Torino, dal quale la vincente è destinata ad affrontarli nel doppio confronto di semifinale del 12 febbraio e 4 marzo.

La cronaca della partita

Non hanno lesinato certamente i due allenatori nella scelta degli uomini da disporre in campo per questa partita. D'altra parte la posta in gioco è stata molto alta, ossia il passaggio alle semifinali della coppa nazionale. I bianconeri hanno fatto, in pratica, la partita. Fin dal primo minuto di gioco effettivo, i bianconeri hanno messo in difficoltà la banda Fonseca con azioni veloci e con manovre d'attacco che hanno avuto la loro efficacia reale in termini di segnature dopo il ventesimo minuto del primo tempo.

La prima rete bianconera è arrivata al 28°, grazie ad una palla persa a centrocampo da Florenzi, che ha cercato di recuperare sullo scatto del portoghese Ronaldo, il quale ha insaccato con un sinistro chirurgico non certo irresistibile per il portiere Pau Lopez. Dal quel momento la Roma è entrata in una sorta di limbo, non reagendo praticamente a tutte le azioni di attacco proposte dai padroni di casa.

I quali hanno raddoppiato con una rete del giovane uruguaiano Bentancur. La terza rete bianconera è arrivata alla fine dei due minuti di recupero con un colpo di testa di Bonucci, rimasto tutto solo in area romanista.

Non è cambiata di molto la trama dello svolgimento del gioco nel secondo tempo. C'è stata una piccola reazione da parte della Roma che, con una azione insistita, ha portato al tiro il turco Under, con una deviazione di Buffon dopo che la palla aveva toccato la traversa e che ha poi spinto la palla in rete.

Ma poi null'altro tranne, prima del goal della bandiera giallorosso, l'argentino Higuain che ha colpito a sua volta il palo, preceduto da un altro palo, stavolta di Kalinic. Tutta la squadra di Sarri ha offerto una prestazione convincente, la Roma ha fatto veramente troppo poco per creare dei fastidi al ex portierone azzurro.

Il tabellino della partita

Juventus: Buffon; Danilo (41° Cuadrado), Rugani, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot (76° Matuidi); Douglas Costa (67° Ramsey), Higuain, Ronaldo. In panchina: Szczesny, Pinsoglio, De Ligt, Dybala, Pjaca, Emre Can, Bernardeschi, Coccolo.

Allenatore: Maurizio Sarri

Roma: Pau Lopez; Florenzi (68° Veretout), Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara (76° Bruno Peres), Cristante; Under, Lorenzo Pellegrini, Kluivert (46°Santon); Kalinic. In panchina: Funzato, Cardinali, Juan Jesus, Cetin, Fazio, Spinazzola, Estrella. Allenatore: Paulo Fonseca

Marcatori: 28° Ronaldo, 35° Bentancur, 45+2° Bonucci (Juventus), 50° Buffon (autorete Juventus)

Assist: Douglas Costa

Ammoniti: Higuain, Matuidi (Juventus), Cristante (Roma)

Arbitro: Rocchi di Firenze

Assistenti: Ranghetti e Liberti

Quarto uomo: Chiffi

VAR: Banti

AVAR: Paganessi

Angoli: 5 a 2 per la Juventus

Recupero: 2 minuti al primo tempo, 3 minuti al secondo tempo.