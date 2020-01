Goleada del Milan femminile nei confronti del Pink Bari. La squadra di Ganz ha vinto 6-3 nella partita valevole per il recupero della nona giornata di Serie A. In gol Giacinti (tripletta), Heroum, Jane e Thorvaldsdóttir mentre per le ospiti segnano Aina Torres, Carp e Manno.

Le padrone di casa sono scese in campo col 4-3-3, attuando diversi cambi: Piazza, Heroum, Vitale, Fusetti, Tucceri, Čonć, Jane, Mauri, Bergamaschi, Giacinti, Thorvaldsdóttir.

Le baresi rispondono col 4-4-2: Myllyoja, Capitanelli, Di Bari, Marrone, Culver, Ketis, Zammit, Torres, Novellin, Honkanen, Carp.

Primo tempo di Milan-Bari: Giacinti sblocca subito il risultato

Quarantasei secondi e il Milan di Ganz va in vantaggio con capitan Valentina Giacinti la quale, servita da Thorvaldsdóttir, batte Myllyoja in piena area di rigore. Al 5' le rossonere vanno vicine al 2-0 con Marrone che devia il cross di Heroum sul palo, ma al 17' Aina Torres pareggia i conti: sponda di Zammit e palla che insacca sotto la traversa. Il Milan segna il 2-1 al 38' grazie a Francesca Vitale ma viene annullato per posizione irregolare.

Primo tempo che finisce in parità.

La ripresa di Milan-Bari: parte la goleada milanista

Il secondo tempo comincia col 2-1 milanista firmato da Giacinti mediante un tiro a giro spedito all'incrocio e 3' dopo giunge il 3-1 rossonero di Nora Heroum, mancino che accarezza prima il palo, poi la rete. Match in discesa per le ragazze di Maurizio Ganz. Al 56' poker del Milan con Refiloe Jane, sinistro da buona distanza e palla spedita all'angolino.

Nel giro di un minuto arrivano due marcature, una per parte, prima di Cristina Carp, poi di Berglind Björg Torvaldsdóttir che, lanciata da Bergamaschi, batte Myllyoja.

È 5-2 Milan women, e non finisce qui perché all'82' Giacinti realizza la tripletta personale mettendo la sfera in rete dopo una corta ribattuta e a 2' dal termine Noemi Manno accorcia le distanze segnando il 6-3. Vittoria fondamentale per il Milan, che aggancia in classifica la Fiorentina al secondo posto (ventinove punti) e domenica sarà derby contro l'Inter (ore 12:30 al "Brianteo" di Monza).

L'Inter women: il suo percorso in campionato

Le nerazzurre hanno perso due stracittadine in questa stagione, la prima in Serie A (1-3), l'altra in Coppa Italia femminile (1-4). Neopromosse, le ragazze allenate da Attilio Sorbi sono seste in classifica con diciotto punti in tredici partite giocate. Il loro bottino equivale a 5 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte e nell'ultimo turno ne hanno fatti 3 all'Empoli Ladies grazie ai gol di Stefania Tarenzi e Gloria Marinelli (doppietta).

Tre punti d'oro per l'Inter, che allunga la striscia dei risultati utili consecutivi, passando da 2 a 3 (non perde dal 15 dicembre, quando subì 4 gol dalla Fiorentina).