In Serie B le voci di mercato continuano a essere protagoniste in queste giornate di gennaio, in attesa del ritorno in campo delle formazioni per la disputa della prima giornata del girone di ritorno.

Tra le squadre su cui circola il maggior numero di indiscrezioni c'è il Crotone, formazione che in realtà non dovrebbe cambiare molto, andando a svolgere un mercato di riparazione mirato. Le entrate saranno subordinate ad eventuali uscite, questo è il pensiero espresso dalla dirigenza nei giorni scorsi.

I ruoli interessati dai "rumors" sarebbero il reparto offensivo e il centrocampo, nei quali potrebbero arrivare ben presto calciatori con esperienza e che possano migliorare e soprattutto completare i rispettivi reparti.

Rossoblu vigili su Armenteros

Uno degli attaccanti che potrebbe muoversi in questa finestra di mercato è lo svedese di origini cubane Samuel Armenteros, in forza alla capolista Benevento, ma chiuso in squadra dai titolari Massimo Coda e Marco Sau. L'attaccante, sempre abile a farsi trovare pronto subentrando dalla panchina, starebbe pensando ad un cambio di maglia per avere un maggiore minutaggio nella seconda parte della stagione.

Per lui nelle prime diciannove giornate di campionato sono state undici le presenze, arricchite da due reti.

Su di lui però oltre all'attenzione del Crotone, ci sarebbe anche quella di formazioni come Salernitana, Pescara e Chievo Verona, tutte in cerca di rinforzi per scalare la classifica, coerentemente con le proprie ambizioni di raggiungere almeno i play-off.

Crotone, torna di moda l'idea Gerbo

Già accostato ai rossoblu la scorsa estate, il centrocampista Alberto Gerbo potrebbe diventare un nome utile per il Crotone. L'avventura dell'ex Foggia con la maglia dell'Ascoli sembra essere giunta al capolinea e a farsi sotto per averlo potrebbero essere proprio i calabresi. Si tratta di un calciatore allenato già in passato dal tecnico Giovanni Stroppa, un elemento che potrebbe tornare utile soprattutto nella parte cruciale del campionato.

Con diversi infortuni registrati a centrocampo durante il girone di andata, il Crotone potrebbe propendere per l'inserimento di un tassello di esperienza che possa completare il reparto. In attesa di recuperare gli infortunati Ahmad Benali e Niccolò Zanellato, gli squali starebbero meditando sulle mosse da effettuare in sede di riparazione.

Sul fronte delle cessioni non si registrano novità per quello che concerne l'attaccante Andrea Nalini, mentre sembrano aumentare giorno dopo giorno le pretendenti alle prestazioni di Luca Vido. Se per il primo la società ha aperto ad eventuali offerte, la cessione dell'ex Perugia sembra molto difficile alla luce della fiducia concessa in estate al calciatore.