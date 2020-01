Primi giorni del nuovo anno e prime voci di Calciomercato nel torneo di Serie B, con l'apertura ufficiale della fase di acquisti e cessioni avviata nella giornata di giovedì 2 gennaio, risultano diverse le formazioni impegnate nelle trattative. Tra queste potrebbe esserci il Crotone del tecnico Giovanni Stroppa, terza forza del torneo cadetto, alla ricerca di rinforzi soprattutto nel reparto avanzato.

In attesa di tornare in campo nella giornata di lunedì 20 gennaio nel "derby" in programma a Cosenza i rossoblu vorrebbero concedersi almeno un rinforzo in attacco, provando allo stesso tempo a recuperare alcuni dei calciatori rimasti fuori per lungo tempo a causa degli infortuni.

Volpe nome nuovo per l'attacco

Il profilo "nuovo" che sembra emergere secondo le indiscrezioni delle ultime ore è quello dell'attaccante della Viterbese Michele Volpe, classe 1997, che vanta in questa prima parte di stagione in terza serie 16 presenze e 8 reti. L'attaccante, nativo di Benevento, potrebbe rappresentare una scommessa nel girone di ritorno dei rossoblu, che nelle prime diciannove gare hanno registrato non poche difficoltà nell'andare a concretizzare la mole di gioco creata dalla squadra.

Michele Volpe è di proprietà del Frosinone, formazione che in estate ha deciso di cederlo in prestito al fine di valorizzarne le doti, ora però, dopo soli sei mesi la punta potrebbe approdare nel torneo di cadetteria in una piazza che guarda con speranza al ritorno in massima serie. Difficile comunque che il Frosinone, concorrente dei rossoblu per la promozione, possa decidere - soprattutto a gennaio - di andare a rafforzare una diretta avversaria.

Ipotesi Millico e Parigini

Sempre sul versante offensivo gli "squali" avrebbero inoltre effettuato dei sondaggi in casa Torino. Ad essere seguiti sarebbero il giovane attaccante Vincenzo Millico, classe 2000, richiesto tra gli altri anche dal ChievoVerona e Vittorio Parigini, punta classe 1996, che però avrebbe rifiutato sia la corte dei rossoblu che quella dei clivensi.

Due nomi giovani e di prospettiva, ma in cerca di una collocazione utile per acquisire maggiore spazio e minutaggio.

Possibili novità in questo senso potrebbero giungere nelle prossime settimane, anche se questi due profili paiono piuttosto difficili da raggiungere.

Nalini e Petris sarebbero in uscita

Nella lista dei partenti in casa Crotone potrebbero essere inseriti a breve l'esterno Jeremy Petris e l'attaccante Andrea Nalini. Se per il primo si potrebbe ovviare attraverso un prestito fino al termine della stagione, invece per l'attaccante ex Salernitana l'abbandono alla piazza potrebbe coincidere con una cessione a titolo definitivo.

Da valutare, inoltre, è anche la situazione dei calciatori poco impiegati in avvio di stagione, ed eventuali infortunati in via di recupero, che avranno bisogno di maggiore minutaggio.