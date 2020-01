Quello del Manchester City per Milan Skriniar è un corteggiamento che va avanti ormai da tempo. Già a gennaio 2018 si era parlato di un'offerta importante avanzata dal club inglese all'Inter, dopo soli sei mesi dal suo acquisto dalla Sampdoria. Nel giugno successivo i Citiziens ci hanno riprovato ma i nerazzurri hanno fatto muro nonostante i vincoli del fair play finanziario. La scorsa estate, invece, ogni rumors di mercato è stato messo a tacere dal rinnovo siglato qualche mese prima quando lo slovacco, pur di arrivare alla firma, aveva deciso di separarsi dal proprio agente.

La prossima estate, però, il tecnico del City Pep Guardiola sarebbe pronto a tornare alla carica, essendo un grande estimatore del difensore nerazzurro.

Il City vuole strappare Skriniar all'Inter

Uno dei pilastri dell'Inter di questi ultimi anni è stato ed è tuttora Milan Skriniar. Il centrale slovacco è sempre risultato essere tra i migliori in campo anche quando la squadra nerazzurra faceva fatica sotto la guida di Luciano Spalletti. Non è un caso che con il suo carisma e le sue prestazioni sia diventato un idolo dei sostenitori nerazzurri, tanto che in molti chiedevano fosse lui ad ereditare la fascia di capitano da Mauro Icardi la scorsa stagione, quando a febbraio è scoppiato il caos intorno al centravanti argentino.

Il giocatore è stato spesso al centro dei rumors di mercato, ma l'Inter ha sempre fatto muro dicendosi non disposta a trattare per nessuna cifra negli scorsi anni. Dalla Spagna all'Inghilterra, dal Barcellona al Manchester City, molti top club europei hanno chiesto informazioni su di lui. E proprio i Citiziens sarebbero pronti a tornare all'assalto di Skriniar la prossima estate. Il tecnico del City, Pep Guardiola, è un suo grande estimatore ed è alla ricerca di un difensore che possa alzare notevolmente il livello del reparto la prossima stagione.

L'offerta del City

Il Manchester City e, nello specifico, Pep Guardiola sarebbero pronti a tutto per cercare di strappare Milan Skriniar all'Inter. I Citiziens, infatti, sono pronti ad avanzare una proposta difficilmente rifiutabile per convincere la società nerazzurra a privarsi del centrale slovacco. Stando a quanto riportato dal media iberico 'Don Balon', lo sceicco e presidente del Manchester City Khaldun al-Mubarak potrebbe mettere sul piatto una cifra intorno ai 94 milioni di euro.

Cifra 'monstre' che farebbe tentennare le certezze del club meneghino, che realizzerebbe una plusvalenza elevata avendo acquistato il difensore dalla Sampdoria per 34 milioni di euro complessivi (comprendendo il cartellino di Caprari) nell'estate del 2017. Inter che, tra l'altro, si sarebbe sempre detta disposta a trattare solo per offerte fuori mercato, che sfiorino le tre cifre. E questa del Manchester City sarebbe sicuramente una proposta da prendere in considerazione. Anche per questo, probabilmente, nei giorni scorsi il club nerazzurro avrebbe sondato il terreno per Armando Izzo.