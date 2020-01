La sconfitta della Juventus al San Paolo di Napoli contro gli uomini di Gattuso non ha evidentemente pesato ai fini della classifica, in quanto i bianconeri si sono mantenuti primi in classifica potenzialmente a +2 dalla Lazio (la squadra di Inzaghi è attualmente a -5 dalla Juventus, ma deve recuperare una partita di Serie A a febbraio contro l'Hellas Verona) ed a +3 dall'Inter. A preoccupare i tifosi bianconeri però è il modo in cui è avvenuta la sconfitta, con la squadra del tecnico Maurizio Sarri apparsa passiva e scarica mentalmente.

Anche il fatto di non aver reagito all'iniziale vantaggio del Napoli con Zielinski dimostra le evidenti difficoltà dei bianconeri che non sono riusciti a ribaltare il risultato.

Sulla prestazione della Juventus si è soffermato l'ex agente sportivo dei fratelli Cannavaro Enrico Fedele. Nella trasmissione televisiva Il bello del calcio su Canale 21, l'agente ha sottolineato come i giocatori della Juventus sembrassero dei 'cadaveri' ed il motivo sarebbe riscontrabile nel fatto che i giocatori bianconeri siano stufi di Maurizio Sarri e vorrebbero il ritorno di Massimiliano Allegri.

Per Enrico Fedele i giocatori della Juve vorrebbero il ritorno di Allegri

Non ha usato giri di parole l'agente sportivo Enrico Fedele ed a canale 21, in merito al tonfo della Juventus contro il Napoli, ha dichiarato "i giocatori della Juventus sono stanchi di Maurizio Sarri, vogliono il ritorno di Massimiliano Allegri".

Ha poi aggiunto che la verità è questa ed il motivo per cui attualmente la Juventus si trova prima in classifica è perché è piena di fuoriclasse in grado di risolvere in ogni momento la partita. Enrico Fedele ha poi aggiunto che prima della partita aveva detto che la squadra di Gattuso sarebbe riuscita a pareggiare, ha invece vinto perché "ha giocato contro i cadaveri". D'altronde i bianconeri non sono riusciti a reagire al gol di Zielinski, subendo poi il gol del raddoppio da parte di Insigne.

L'unico che ha provato a recuperare il risultato è stato Cristiano Ronaldo, autore del gol del 2 a 1 finale. Fra l'altro come scrive Tuttosport, il portoghese non ha apprezzato l'atteggiamento dei suoi compagni di squadra e avrebbe espresso il suo disappunto negli spogliatoi del San Paolo.

La prossima giornata di campionato

Enrico Fedele non è stato l'unico ad utilizzare parole pesanti nei confronti della Juventus vista contro il Napoli.

Anche Ciccio Graziani ha sottolineato come la situazione dei bianconeri sia difficile e ha lanciato una provocazione suggerendo alla dirigenza di richiamare sulla panchina della Juventus Massimiliano Allegri. Intanto i bianconeri sono attesi dal match di Serie A contro la Fiorentina, previsto per domenica 2 febbraio alle ore 12:30 all'Allianz Stadium. La Lazio invece se la vedrà alle ore 15:00 contro la Spal, mentre nel posticipo l'Inter giocherà al Friuli contro l'Udinese.