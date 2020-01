Dopo la sosta natalizia riparte la Serie A e il big match della diciottesima giornata è sicuramente quello che si giocherà allo stadio San Paolo tra Napoli e Inter. Due squadre protagoniste in maniera ben differente in questa prima parte della stagione. I padroni di casa avrebbero dovuto lottare per il titolo con la Juventus e, invece, si ritrovano lontani anche dalla zona Champions dopo le prime diciassette partite di campionato. Gli ospiti, invece, hanno sovvertito i pronostici, sono in testa alla classifica e devono difendere il primato dalla Juventus.

Le ultime su Napoli-Inter

Il Napoli è sicuramente la grande delusione di questa prima parte della stagione. Azzurri, infatti, che sono ben lontani dalle posizioni che contano. Ottavo posto in classifica con ventiquattro punti, a ben undici lunghezze di distacco dalla Roma quarta in piena zona Champions. Il club partenopeo ha deciso di affidarsi a Gennaro Gattuso per cercare la scossa e una rimonta in classifica che sembra comunque difficile. Intanto, però, dopo la brutta sconfitta all'esordio contro il Parma in casa, è arrivato il successo in casa del Sassuolo nell'ultimo turno per 2-1, con autorete decisiva al 93' di Obiang.

Tre punti che mancavano da metà ottobre e che potrebbero rappresentare l'inizio di un percorso importante.

Di fronte c'è l'Inter che, allo stesso modo, cerca i tre punti per continuare a stupire. I nerazzurri, infatti, hanno sorpreso tutti visto che, nonostante i tanti infortuni che hanno falcidiato la rosa in questa prima parte della stagione, hanno chiuso al primo posto con 42 punti, alla pari con la Juventus ma in vantaggio per miglior differenza reti. La squadra di Antonio Conte ha chiuso l'anno nel miglior modo possibile, battendo il Genoa 4-0.

Probabili formazioni Napoli-Inter

Il tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso, scenderà in campo con il suo solito 4-3-3. Dubbi in attacco, dove Mertens non è al top e rischia di restare anche fuori dalla lista dei convocati così come Fabian Ruiz, colpito da un attacco febbrile.

Al loro posto potrebbero agire Elmas e Milik. In mezzo al campo sicuri del posto Zielinski e Allan. Il tridente, invece, sarà completato da Lorenzo Insigne e Callejon. Ancora out Koulibaly e Maksimovic, al centro della difesa ci sarà Luperto con Manolas.

Il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, può sorridere visto che recupera praticamente tutti gli infortunati, eccezion fatta per Asamoah, alle prese con un problema al ginocchio, e Danilo D'Ambrosio, fermato da un affaticamento muscolare. Nel 3-5-2 gli esterni saranno sicuramente Candreva e Asamoah. In mezzo al campo potrebbe tornare dal primo minuto Stefano Sensi dopo quasi tre mesi (ultima presenza da titolare contro la Juventus), con Brozovic e Gagliardini, ma occhio a Nicolò Barella, completamente recuperato. In attacco coppia formata da Lukaku e Lautaro Martinez, anche se recupera Alexis Sanchez, che potrebbe entrare a partita in corso.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Allan, Elmas (Fabian Ruiz), Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini (Barella), Brozovic, Sensi, Biraghi; Lautaro Martinez, Lukaku.