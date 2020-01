Uno dei colpi principali di questo inizio di Calciomercato invernale in Serie A è sicuramente l'acquisto di Dejan Kulusevski da parte della Juventus. Il centrocampista offensivo svedese è stato ufficializzato dalla società bianconera ma arriverà a Torino a giugno, dopo il prestito al Parma. Nelle prime parole da juventino, l'ex centrocampista dell'Atalanta si è detto entusiasta di aver scelto il progetto bianconero e di sentirsi pronto a dare il massimo per raggiungere importanti successi con la maglia della Juventus.

Emerge, però, un interessante retroscena sul nazionale svedese in merito ad un'intervista al giocatore da parte di un'emittente televisiva svedese, SVT Sport. Il giocatore, infatti, aveva risposto a diverse domande poste dai giornalisti svedesi, confermando come fra i suoi modelli da seguire non ci fossero giocatori legati alla Juventus. In particolar modo al giocatore era stato chiesto di scegliere chi preferisse fra alcuni giocatori che hanno giocato o giocano in bianconero ed altri di altre squadre.

Quando Kulusevski disse di preferire Messi a CR7 e Totti a Del Piero

Proprio alla nota emittente televisiva svedese, Dejan Kulusevski disse di preferire Messi a Cristiano Ronaldo e Francesco Totti ad Alessandro Del Piero.

Alcuni giornali italiani hanno ironizzato su quelle risposte, arrivate prima della firma alla Juventus, 'bocciando' quindi il centrocampista offensivo all'esame di 'juventinità'. Lo stesso nazionale svedese ha anche confermato di avere come modello di riferimento la punta attualmente al Milan Zlatan Ibrahimovic, fra l'altro suo connazionale. In merito invece alla squadra che tifava da bambino, l'attuale giocatore del Parma ha confermato di aver sempre sostenuto per il Chelsea.

Kulusevski arriverà a giugno alla Juventus

Di certo lo svedese avrà tutto il tempo per essere 'perdonato' dai sostenitori bianconeri per quell'intervista. Fra l'altro, dopo la firma con la Juventus, ha parlato in maniera ottimale dei bianconeri, confermando tutta la sua ambizione puntando a vincere in una delle società più importanti a livello mondiale.

Ha anche dichiarato che questi mesi saranno completamente dedicati al Parma e a cercare di ottenere quanto prima la salvezza con la squadra emiliana. Come è noto il centrocampista offensivo è stato acquistato dall'Atalanta per circa 35 milioni di euro più 10 di bonus. Inoltre, lo svedese ha firmato un contratto con la Juventus fino a giugno 2024 a circa 2,5 milioni di euro a stagione. Anche Marcello Lippi, in una recente intervista alla Gazzetta dello Sport, ha confermato come i bianconeri abbiano fatto un grande acquisto non solo per il presente ma anche per il futuro, in quanto garantisce qualità e quantità.