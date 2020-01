Il 31 agosto 2019, Giorgio Chiellini, durante l'allenamento della vigilia della sfida contro il Napoli, riportava la lesione del legamento crociato. Il Capitano bianconero, fin da subito, si è messo in testa un obiettivo, ovvero tornare in campo in primavera. Il suo obiettivo è stato rafforzato dalla prognosi che è stata data dopo l'intervento al ginocchio al quale è stato sottoposto il 3 settembre. Infatti, i tempi di recupero sono stati stimati in circa 6 mesi. Dunque, Giorgio Chiellini dovrebbe tornare a disposizione di Maurizio Sarri tra la fine di febbraio e i primi di marzo.

Ma stando a quanto afferma 'Tuttosport', sarebbe già stata fissata un'ipotetica data nella quale, il Capitano della Juve potrebbe fare uno spezzone di partita. In particolare, Giorgio Chiellini potrebbe tornare il 23 febbraio contro la Spal.

Chiellini vuole la Champions

Giorgio Chiellini, per la Juventus, rappresenta un pilastro fondamentale e in questi mesi la mancanza del capitano bianconero si è fatta sentire. Infatti, Leonardo Bonucci e Matthijs De Ligt stanno facendo il massimo per non farlo rimpiangere, ma l'apporto di Chiellini sarebbe fondamentale anche perché i bianconeri con Maurizio Sarri stanno compiendo dei grandi cambiamenti.

Perciò l'esperienza e il carisma di Giorgio Chiellini sarebbero importantissimi per aiutare il tecnico toscano a compiere definitivamente la sua rivoluzione tattica. Chiellini, in questi mesi, non ha mai fatto mancare la sua vicinanza alla squadra e spesso ha seguito i compagni durante le partite, adesso, però, il suo rientro si sta avvicinando e questa non può che essere un'ottima notizia. Infatti, sono passati esattamente 4 mesi da quando è stato operato e perciò tra circa 2 mesi dovrebbe essere nuovamente in campo. L'obiettivo di Chiellini è quello di essere al top per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Lione.

Dunque, il numero 3 juventino, per essere almeno a disposizione per il match contro i francesi, dovrebbe fare degli spezzoni di partite nelle settimane che precederanno la gara europea.

Per questo motivo non è da escludere che Chiellini torni tra i convocati per la sfida del 23 febbraio contro la Spal. A Ferrara, il Capitano juventino potrebbe fare un piccolo spezzone di gara e, man mano, potrebbe giocare sempre di più per ritrovare il ritmo in vista della Champions.

Intanto contro il Cagliari toccherà a Demiral o a De Ligt

Lunedì 6 gennaio, Giorgio Chiellini non sarà ancora a disposizione e per questo motivo al suo posto, al fianco di Leonardo Bonucci, ci sarà uno fra Matthijs De Ligt o Merih Demiral. Il numero 4 juventino sembra favorito per una maglia da titolare in vista del match contro il Cagliari.