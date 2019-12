La Juventus avrebbe raggiunto un accordo con l'Atalanta per Dejan Kulusevski. I bianconeri avrebbero incontrato l'Atalanta proprio per parlare del giocatore classe 2000. L'ultimo incontro tra le parti sarebbe stato positivo e, secondo Sky Sport, le due società avrebbero raggiunto un accordo per il cartellino di Kulusevski. Il ragazzo dovrebbe approdare alla Juventus a giugno, ma non è da escludere che Fabio Paratici, nelle prossime settimane, possa incontrare il Parma per anticipare l'approdo a Torino del calciatore.

La Juve avrebbe superato la concorrenza dell'Inter per Kulusevski

Dejan Kulusevski è uno dei giocatori che più hanno sorpreso nella prima parte di campionato. Le sue prestazioni con la maglia del Parma hanno attirato le attenzioni dei grandi club italiani, che già da alcune settimane si sono mosse per acquistarlo. In particolare su Kulusevski ci sarebbe l'interesse dell'Inter, ma proprio nelle ultimissime ore la Juve avrebbe fatto uno scatto deciso e decisivo per assicurarsi le prestazioni del ragazzo classe 2000.

Infatti, il club bianconero avrebbe incontrato l'Atalanta per parlare di Kulusevski e le due società si sarebbero accordate sulla base di 35 milioni di euro. Inoltre, la Juventus potrebbe versare ai bergamaschi fino ad un massimo di 10 milioni di bonus. Questa cifra però potrebbe essere anche inferiore, poiché 5 dei 10 milioni di bonus sono molto difficili da raggiungere. Inoltre, Fabio Paratici avrebbe già parlato con l'entourage del giocatore. Il ragazzo alla Juve dovrebbe percepire circa 2 milioni di euro e dovrebbe firmare un quinquennale. Dunque, per Kulusevski, i bianconeri potrebbero aver battuto la concorrenza di molti altri club e in particolare quella dell'Inter che era sulle tracce del giocatore classe 2000 da diverse settimane.

Kulusevski potrebbe arrivare a gennaio

La Juventus avrebbe messo definitivamente le mani su uno dei talenti più "brillanti" del nostro campionato.

I bianconeri, infatti, si sarebbero assicurati le prestazioni di Dejan Kulusevski per il prossimo giugno. Ma non è da escludere che il suo arrivo a Torino possa essere anticipato. Il giocatore fino a giugno è in prestito al Parma, la Juventus nelle prossime settimane potrebbe decidere di incontrare il club ducale per provare a portare Kulusevski alla corte di Sarri già a gennaio. I bianconeri per cercare di anticipare l'arrivo del ragazzo classe 2000 potrebbero proporre al Parma il nome di Marko Pjaca. Infatti, il croato alla Juve non trova spazio e potrebbe passare in prestito alla società gialloblù. Dunque, non è da escludere che Pjaca possa essere la chiave e per anticipare il passaggio di Kulusevski alla Juventus.