Nei giorni scorsi Mario Mandzukic ha lasciato definitivamente la Juventus e ha così iniziato la sua avventura con l'Al Duhail. In Qatar, il bomber croato ha ritrovato il suo ex compagno di squadra Medhi Benatia che gli ha dato immediatamente il benvenuto. L'ex attaccante della Juve, ieri, si è presentato al suo nuovo club, ma ovviamente ha parlato anche del suo recente passato. Mandzukic ha spiegato come ha vissuto gli ultimi mesi e in particolare ha risposto così ha chi gli ha chiesto di Maurizio Sarri: "Non mi piace parlare del passato.

Voglio guardare avanti", ha dichiarato il bomber croato che dunque ha di fatto snobbato l'allenatore della Juventus.

Mandzukic e la guerra fredda con Sarri

Gli ultimi mesi non sono stati sicuramente facili per Mandzukic. Il bomber croato ha vissuto da separato in casa visto che non faceva più parte del progetto bianconero. Mandzukic, da settembre, non ha più fatto parte della squadra, con una sistematica esclusione dalla lista dei convocati da parte di Sarri. Poco prima di Natale, però, è arrivata la svolta e il croato ha accettato la corte dell'Al Duhail.

Affidando ai social il messaggio d'addio e d'amore alla Juventus e ai suoi tifosi. In questo messaggio, l'ex numero 17 bianconero non ha citato l'attuale allenatore juventino e anche nella prima intervista da giocatore dell'Al Duhail non ha voluto parlare del tecnico toscano: "Tutto quello che volevo dire l'ho messo sui social, non voglio ripetermi". Dunque, il capitolo Juve sembra chiuso per Mandzukic che però ha sempre avuto un ottimo rapporto con i suoi compagni di squadra. In particolare, il bomber croato ha voluto parlare della sua grande intesa con Cristiano Ronaldo.

Il feeling di Mandzukic con CR7

Mandzukic, nella sua avventura alla Juve, ha dato tutto se stesso e questa sua caratteristica ha fatto sì che diventasse uno degli idoli del popolo juventino. Il bomber croato aveva un grande legame con i sostenitori bianconeri e non solo.

Infatti, Mandzukic aveva anche un grande rapporto con i suoi compagni di squadra e in particolare in campo aveva un feeling incredibile con Cristiano Ronaldo: "Lo conoscono tutti, è un top player, un giocatore incredibile. Lavora tanto su se stesso", ha detto Mandzukic che poi ha aggiunto che lui e CR7 si capivano perfettamente e che è stato molto bello poter giocare insieme al portoghese. Infine, il bomber croato ha avuto anche un pensiero per il suo ex tecnico Massimiliano Allegri e si è detto felice di aver potuto lavorare con lui. Inoltre, l'ex attaccante della Juve ha sottolineato che ogni allenatore è diverso e che da tutti i tecnici con cui ha lavorato ha sicuramente appreso qualcosa.