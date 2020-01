La Juventus, già da alcuni giorni, si sta muovendo sul mercato. I bianconeri si sono assicurati Dejan Kulusevski che stamattina era al JMedical per sostenere le visite mediche con la Vecchia Signora poi la firma. Ma la sensazione è che la Juve possa fare ancora alcune operazioni e Fabio Paratici potrebbe cedere qualche giocatore che ultimamente sta trovando poco spazio. La priorità della Juve sarebbe quella di cedere Emre Can che ormai non farebbe più parte del progetto juventino. Ma bisognerà tenere sotto controllo anche la situazione di Daniele Rugani.

Perché se il club bianconero verrà rassicurato sui tempi di recupero di Giorgio Chiellini allora a quel punto il numero 24 della Vecchia Signora potrebbe lasciare Torino. Dunque, se Emre Can e Daniele Rugani potrebbero partire, ma c'è anche chi non correrebbe questo rischio. Infatti, Adrien Rabiot sarebbe incedibile.

Il punto sul mercato

La Juventus ha già mosso i primi passi in questo mercato invernale ed è pronta a cogliere alcune occasioni che si potrebbero presentare in questo mese. In particolare bisognerà tenere molto sotto osservazione la situazione di Emre Can.

Il tedesco non rientrerebbe più nei piani della Vecchia Signora è la sua uscita sembra essere prioritaria. Su di lui, stando a quanto afferma il Corriere dello Sport, ci sarebbe il forte interesse del Paris Saint - Germain. Inoltre, gli agenti di Emre Can sarebbero stabilmente a Parigi e questo potrebbe far intendere che la volontà possa essere quella di trovare un'intesa. Adesso resta da capire se la Juve dal tedesco vorrà incassare solo denaro liquido oppure se sarà disposta ad aprire ad eventuali scambi. Il Psg potrebbe anche decidere di offrire in cambio Leandro Paredes, ma il club transalpino vorrebbe 10 milioni di conguaglio.

Inoltre, sull'asse Torino - Parigi potrebbe aprirsi anche una trattativa che coinvolge Mattia De Sciglio e Thomas Meunier. I due club potrebbero pensare di scambiare i due terzini.

Inoltre, per quanto riguarda le uscite in difesa, va monitorata la questione Rugani. Infatti, Giorgio Chiellini va verso il recupero e se i tempi di recupero dovessero essere confermati a quel punto il numero 24 juventino potrebbe partire. Se il Capitano bianconero dovesse tornare per fine febbraio, la Juve potrebbe decidere di ascoltare le richieste della premier per Daniele Rugani. Il difensore ex Empoli piace moltissimo al Leicester e il club inglese sarebbe disposto ad offrire 20 milioni.

Rabiot non si tocca

Dall'Inghilterra continuerebbero ad arrivare diverse richieste per Adrien Rabiot. Il francese piacerebbe ad Arsenal e Tottenham, ma per la Juve sarebbe incedibile. Il numero 25 juventino, nelle prossime settimane, dovrebbe trovare maggiore spazio anche perché dovrebbe toccare a lui pendere il posto dello squalificato Rodrigo Bentancur.