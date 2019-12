Il 2 gennaio prenderà ufficialmente il via il mercato invernale. Le varie società italiane stanno già lavorando per cercare di mettere a segno qualche nuovo acquisto. Anche la Juventus sta muovendo qualche piccolo passo sul mercato, ma la sensazione è che i bianconeri non faranno grandi operazioni. Fabio Paratici, però, potrebbe cercare di migliorare il suo centrocampo. Infatti, negli ultimi mesi, Emre Can non ha dato le garanzie sperate e il tedesco ha fatto fatica a smaltire la delusione per l'esclusione dalla lista Champions League.

Per questo motivo non è da escludere una sua partenza già a gennaio. Su Emre Can ci sarebbe il forte interesse del Paris Saint Germain. Il club francese vorrebbe fare uno scambio fra il centrocampista ex Liverpool e Leandro Paredes, ma nelle ultime ore sarebbero sorte delle difficoltà.

La Juve si muove sul mercato

La Juventus, qualche giorno fa, ha ceduto Mario Mandzukic all'Al Duhail, ma quella del croato potrebbe non essere l'unica cessione del club bianconero. Infatti, Fabio Paratici potrebbe decidere di liberare Emre Can che, ultimamente, ha trovato poco spazio e soprattutto non sembra più essere al centro del progetto della Vecchia Signora.

Sul tedesco ci sarebbe, già dalla scorsa estate, l'interesse del Paris Saint Germain. Il club transalpino avrebbe proposto alla Juve di fare uno scambio proprio tra Emre Can e Leandro Paredes. Questa trattativa sembra ben avviata, ma nelle ultime ore, stando a quanto afferma il Corriere di Torino, ci sarebbero stati degli intoppi. Infatti, la trattativa si sarebbe arenata perché i due club valuterebbero in maniera differente i due giocatori. In particolare, il Paris Saint Germain valuterebbe Paredes 10 milioni in più rispetto ad Emre Can. La Juventus, invece, vorrebbe fare uno scambio alla pari. Dunque, adesso resta da capire se le parti riusciranno a trovare un accordo oppure se l'affare sfumerà definitivamente. In ogni caso gli agenti di Emre Can resteranno in contatto con il club francese per capire se ci saranno ulteriori sviluppi.

Damiani parla di Paredes

Al momento non sembrano essere grandi novità in merito al possibile scambio fra Emre Can e Paredes e va registrata una frenata in merito a questa trattativa. Oscar Damiani, però, a Radio Sportiva, ha spiegato che l'argentino potrebbe dare una mano al centrocampo della Juve: "È un bravo giocatore, completo e ancora giovane", ha dichiarato Damiani che poi ha aggiunto che sicuramente Paredes potrebbe migliorare la rosa di Maurizio Sarri. Adesso non resta altro che attendere di capire cosa succederà nei prossimi giorni e se davvero Juve e Paris Saint Germain procederanno con questo scambio oppure il tutto si risolverà con un nulla di fatto.