La Juventus continua a lavorare sul mercato dopo l'acquisto di Dejan Kulusevski, vero e proprio colpo del direttore sportivo Fabio Paratici. Il club bianconero, infatti, potrebbe trovare l'accordo anche per un altro grande talento del calcio italiano, ovvero Sandro Tonali. Il classe 2000 del Brescia è stato autore di una prima parte di stagione davvero di altissimo livello, dal momento che in diciotto apparizioni in serie A ha messo a segno un gol e due assist, ma soprattutto ha sfornato delle prestazioni a tratti dominanti.

Il patron Cellino lo valuta almeno quaranta milioni di euro e su di lui ci sono già alcuni dei migliori top club europei. Stando alle ultime indiscrezioni di mercato trapelate, la Juventus starebbe lavorando per convincere Cellino a cedere Tonali nella prossima sessione di Calciomercato estivo. Fabio Paratici vorrebbe soffiare il talento italiano al suo rivale Beppe Marotta, che è fortemente interessato al gioiello del Brescia.

Mercato Juventus, possibile colpo Tonali in estate

La strategia di Fabio Paratici per arrivare a Sandro Tonali sarebbe quella di girare al Brescia delle contropartite tecniche già in questa sessione di mercato.

Questi "acconti" potrebbero essere alcuni giovani talenti della Primavera bianconera, ovvero Mota Carvalho, Han e Muratore. Si tratta di giocatori che hanno finora impressionato per il loro rendimento e che hanno dei margini di miglioramento notevoli. Fabio Paratici, inoltre, sarebbe disposto a mettere sul piatto anche una cifra di circa trenta milioni di euro per garantirsi il cartellino di Sandro Tonali. Al momento, la Juventus sarebbe in vantaggio sull'Inter; i bianconeri, dunque, potrebbero soffiare ai nerazzurri un altro grande talento del calcio italiano dopo Kulusevski. Per quest'ultimo è stato trovato un accordo di trentacinque milioni più otto di bonus con l'Atalanta, società detentrice del cartellino del talentuoso giocatore svedese. Il centrocampista di nazionalità nordica, però, rimarrà in prestito al Parma fino al termine della stagione in corso.

Intanto, stando a quanto riporta la stampa spagnola, la Juventus avrebbe messo nel mirino anche Mariano Diaz, giocatore che non è considerato un titolare fisso dal tecnico delle Merengues Zinedine Zidane. La Juve vorrebbe colmare il vuoto lasciato da Mario Mandzukic, che ha deciso di proseguire la sua carriera in Qatar. Diaz sarebbe un giocatore molto gradito al tecnico bianconero Maurizio Sarri e potrebbe arrivare a Torino già in questa sessione di mercato, con la formula del prestito con diritto di riscatto. Si attendono ulteriori aggiornamenti.