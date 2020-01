Archiviate tutte le festività tornerà ad essere protagonista la Coppa Italia. In programma dal 9 al 16 gennaio 2020 ci attenderanno gli ottavi di finale. Tra le partite in calendario ci sarà la sfida tra Milan e Spal. Il match verrà disputato a San Siro e sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2. L’appuntamento sarà fissato per mercoledì 15 gennaio 2020 alle ore 18:00. I rossoneri faranno il loro esordio stagionale nella Coppa Italia, mentre la Spal è reduce dalle vittorie per 3-1 contro il Feralpisalò al 3° turno e per 5-1 contro il Lecce al 4° turno.

Per la squadra di Ferrara si alzerà l’asticella, anche se di fronte si troverà un Milan non certo stellare. Già in campionato aveva sofferto, imponendosi di misura a San Siro grazie al goal di Suso su calcio di punizione. La vittoria per 1-0 alla 10ª giornata di Serie A non aveva evidenziato grosse differenze tra le due squadre, ma del resto i rossoneri stanno vivendo una delle loro stagioni peggiori della loro storia. Nell’attesa di scoprire cosa accadrà in campo, diamo uno sguardo ai precedenti tra i due club in Coppa Italia.

Bilancio positivo dei rossoneri in Coppa Italia contro i ferraresi

Il primo confronto in Coppa Italia tra Milan e Spal risale alla stagione 1975/76. Finì 1-0 con rete di Egidio Calloni nel corso della prima fase a gironi. Solo i rossoneri approdarono alla fase successiva, ma non arrivarono in finale. Nella stagione 1976/77 si rinnovò la sfida e fu ancora il Milan ad imporsi nella seconda fase a gironi con i goal di Alberto Bigon e Giorgio Braglia nel match di andata e le reti di Giorgio Braglia e Simone Boldini nella partita di ritorno. Stavolta i rossoneri giunsero fino all’atto conclusivo della Coppa Italia, andando a vincere il trofeo contro l’Inter.

La Spal si è imposta per l’unica volta nella stagione 1978/79, sempre nel corso della fase a gironi. In quell’occasione finì 3-1 per i ferraresi.

A segno Franco Pezzato, Mauro Gibellini e Franco Pezzato per i padroni di casa, mentre gli ospiti segnarono con Aldo Maldera. Entrambe le squadre non andarono oltre nella Coppa Italia. La sfida più recente risale alla stagione 1981/82, quando il Milan tornò a vincere per 1-0. Sergio Battistini realizzò il goal partita nella fase a gironi. Anche in questo caso furono poi eliminate entrambe. Il bilancio complessivo è di 4 vittorie per i rossoneri a fronte di una sola sconfitta.

Sulla carta dovrebbero essere i rossoneri ad imporsi, ma in questa stagione li abbiamo visti troppo spesso andare in difficoltà anche contro squadre abbordabili. La Coppa Italia, poi, resta un obiettivo per salvare la stagione ormai compromessa per il Milan, che fatica a tenere il passo delle squadre in lotta per l’Europa League addirittura.

Un’eliminazione potrebbe chiudere anzitempo la stagione dei rossoneri, che non avrebbero poi altro da chiedere fino a maggio.