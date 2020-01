Non solo calcio giocato, i media sportivi in questi giorni stanno battendo molte notizie di Calciomercato invernale, con la Juventus che si candida come una delle società protagoniste. Si parla tanto di cessioni: Rugani, Emre Can e Pjaca sono i nomi più chiacchierati in tal senso ma non sono esclusi clamorosi colpi di scena anche per quanto riguarda gli acquisti. Come è noto, Sarri è passato dal 4-3-3 al 4-3-1-2, proprio per questo non è escluso un investimento nel settore avanzato che possa far rifiatare le tre punte presenti nella rosa bianconera.

Sfumato Haaland (la punta norvegese si è trasferita al Borussia Domrtund), secondo Il Messaggero la Juventus sarebbero pronti a sfidare la Roma per una punta di proprietà del Real Madrid: Mariano Diaz.

Juventus e Roma sarebbero pronte a sfidarsi per Mariano Diaz

Secondo il noto quotidiano, la Juventus seguirebbe da vicino la punta spagnola del Real Madrid Mariano Diaz. Il giocatore non è considerato un titolare dal tecnico della società spagnola Zinedine Zidane e non è escluso possa decidere di lasciare la Spagna per una nuova avventura professionale.

Il giocatore, che ha doppio passaporto (spagnolo e dominicano, fra l'altro ha esordito nel 2013 con la nazionale di Santo Domingo realizzando un gol), era sta ceduto dal Real Madrid al Lione nel 2017 con clausola di recompra.

Mariano Diaz, grande stagione nel 2017-2018 con il Lione

Dopo una super stagione con la società francese (37 presenze e 18 gol), il Real Madrid nel 2018 ha esercitato la possibilità di riacquisto e lo ha riportato in Spagna anche se ha disputato solamente 13 presenze con 3 gol all'attivo. In questa stagione non ha giocato un minuto in partite ufficiali ed è destinato a lasciare il Real Madrid a gennaio. Potrebbe rivelarsi un'opportunità di mercato in quanto la società spagnola potrebbe decidere di cederlo anche in prestito. Fra l'altro, sempre secondo Il Messaggero, alla Juventus sarebbe stato offerta la punta francese Olivier Giroud, in scadenza di contratto a giugno 2020 con il Chelsea, ma i bianconeri avrebbero rifiutato l'offerta.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe investire non solo nel settore avanzato ma anche a centrocampo, soprattutto in caso di partenza di Emre Can. Ancora in definizione la trattativa che porterà Kulusevski a Torino, ma è difficile però che arrivi a gennaio, in quanto il Parma vorrebbe tenerlo fino a giugno (il giocatore è in prestito alla società emiliana dall'Atalanta). I bianconeri dovrebbero pagare il centrocampista offensivo circa 35 milioni di euro più 10 di bonus. Non è escluso un possibile scambio fra Emre Can e Paredes, con il centrocampista tedesco al Paris Saint Germain ed il nazionale argentino alla Juventus.