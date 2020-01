Lunedì 3 febbraio 2020 alle ore 20:45 ci sarà Sampdoria-Napoli, match valido per il 22° turno di Serie A. Nella giornata precedente i blucerchiati hanno ottenuto un punto nell'incontro casalingo col Sassuolo, terminato a reti inviolate sebbene i doriani abbiano giocato per 65 minuti con un uomo in più dopo l'espulsione di Peluso. I Partenopei hanno ottenuto, invece, i tre punti nella partita contro la Juventus, imponendosi per 2-1 con le reti di Insigne e Zielinski a cui la segnatura di Cristiano Ronaldo non ha potuto nulla.

Le compagini sono distanziate da sette lunghezza in campionato, visto che il Napoli milita in 10ma posizione con 27 punti (a 4 punti dalla zona Europa League) mentre la Sampdoria è al momento appollaiata in 16ma posizione con 20 punti (+5 sulla zona retrocessione).

Sampdoria, Barreto e De Paoli ancora out

Mister Ranieri sembra volersi affidare nuovamente al 4-4-2 per questo importante e delicato match contro il Napoli. In porta sembrano esserci pochi dubbi sulla presenza di Audero, che si troverà davanti il pacchetto arretrato composto da Colley e Tonelli al centro e Murru per il ruolo da terzino sinistro e Chabot sulla fascia destra.

In mezzo al campo probabili gli impiegi di Ramirez e Linetty sulle ali e Vieira e Thorsby ad agire al centro del terreno di gioco. Tandem d'attacco affidato alla coppia Quagliarella-Gabbiadini. I recuperi di Barreto e De Paoli appaiono ancora lontani mentre Bereszynski deve scontare una giornata di squalifica.

Napoli, ballottaggio tra Fabian Ruiz e Zielinski

Gennaro Gattuso, rinfrancato dalle entusiasmanti vittorie in Coppa Italia e Serie A, non vorrà di certo fermarsi adesso e per farlo si affiderà quasi certamente al suo fedele 4-3-3.

In porta Ospina sembra scavalcare Meret per una maglia da titolare mentre il tecnico dovrà fare presumibilmente ancora a meno di Koulibaly e Mertens. In difesa, viste le assenze, la coppia di centrali sarà affidata a Manolas e Di Lorenzo con Mario Rui ed Hysaj come terzini. Ballottaggio tra Fabian Ruiz e Zielinski per un posto al centro del campo, con lo spagnolo che parte leggermente favorito. A completare il reparto probabili le presenze di Demme, sempre più punto fermo del Mister, e Lobotka.

Tridente affidato, con tutta probabilità, a Callejon-Milik-Insigne.

Probabili formazioni

Le probabili formazioni di Sampdoria-Napoli:

Sampdoria (4-4-2): Audero, Murru, Colley, Tonelli, Chabot, Ramirez, Vieira, Thorsby, Linetty, Quagliarella, Gabbiadini. All. Ranieri.

Napoli (4-3-3): Ospina (Meret), Mario Rui, Manolas, Di Lorenzo, Hysaj, Fabian Ruiz (Zielinski), Demme, Lobotka, Callejon, Milik, Insigne. All. Gattuso.