Domenica 2 febbraio 2020 alle ore 15:00 ci sarà Atalanta-Genoa, match valido per il 22° turno di Serie A.

Nella giornata precedente i bergamaschi hanno asfaltato il Torino di Mazzarri con l'incredibile risultato di 7-0, con reti di Zapata, Gosens, Muriel ed Ilicic, dimostrando ancora una volta la sua straordinaria capacità di creare occasioni da goal e concretizzarle. Il Grifone, invece, ha racimolato un punto nel match a reti bianche fuori dalle mura amiche contro la Fiorentina di Iachini.

Diversi gli obiettivi stagionali delle due squadre, difatti l'Atalanta (adesso in quinta posizione, ad una sola lunghezza dalla zona Champions) lotta per una posizione europea, mentre il Genoa (al momento al 19° posto con 15 punti) è in piena lotta per non retrocedere in Serie B.

Atalanta, Ballottaggi Gomez-Freuler e Djimsiti-Caldara

Mister Gasperini sembra volersi affidare nuovamente, anche grazie ai magnifici risultati ottenuti sinora, al suo fedele 3-4-1-2 per questo delicato match di campionato. In porta la presenza di Gollini sembra scontata, davanti a lui ci sarà il terzetto arretrato sarà composto da Palomino, Toloi ed uno tra Caldara e Djimsiti, con lo svizzero avanti nelle gerarchie. Cerniera di centrocampo presumibilmente composta da Gosens e Hateboer ai lati con Pasalic e De Roon ad agire in mezzo.

Dubbi sull'impiego di Gomez o Freuler per il ruolo di trequartista, anche se il Papu sembra poterla spuntare per partire dall'inizio. Tandem d'attacco affidato, con tutta probabilità, alla coppia Zapata-Ilicic. Da valutare le condizioni di Castagne e Czyborra ancora alle prese con qualche noia muscolare, seppur di lieve entità.

Genoa, Cassata squalificato e Ghiglione diffidato

Davide Nicola potrebbe optare per il 3-5-2 in questa difficile trasferta di Serie A sapendo di non poter contare su Cassata, squalificato.

Perin tra i pali avrà davanti a se lo schermo difensivo genoano che sarà probabilmente formato da Romero, Biraschi ed il capitano Criscito. Pochi dubbi sembrano esserci per gli interpreti del centrocampo con Ankersen e Barreca che agiranno ai lati, con Schone, Behrami e Sturaro in posizione centrale. A Pandev e Sanabria sarà affidato il reparto offensivo, con Favilli e Destro pronti a subentrare a gara in corso, qualora ce ne fosse bisogno.

Probabili formazioni

Le probabili formazioni di Atalanta-Genoa:

Atalanta (3-4-1-2): Gollini, Djimsiti (Caldara), Palomino, Toloi, Gosens, Pasalic, De Roon, Hateboer, Gomez (Freuler), Zapata, Ilicic.

Genoa (3-5-2): Perin, Romero, Biraschi, Criscito, Ankersen, Schone, Behrami, Sturaro, Barreca, Pandev, Sanabria.