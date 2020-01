Sabato torna la Serie A con la 22^ giornata in cui spiccano alcune gare importanti per la lotta Scudetto come Juventus-Fiorentina, Udinese-Inter e Lazio-SPAL. Alle 18 di sabato spareggio per l’Europa tra Cagliari e Parma con otto indisponibili in tutto, sorridono Roma e Sassuolo che sono uscite dal tunnel degli infortuni. Lunedì sera Sampdoria-Napoli con Ranieri senza mezza difesa e Gattuso che spera di recuperare due pezzi da novanta come Koulibaly e Allan.

Serie A, gli assenti degli anticipi di sabato

La ventiduesima giornata di Serie A scatterà sabato alle 15 con Bologna-Brescia, sfida in cui Mihajlovic deve ancora far fronte all’emergenza: nei felsinei mancheranno infatti Dijks, Krejci e Medel, infortunati, e Tomiyasu, squalificato, speranze di recupero per Denswil. Se la passa molto meglio Corini che avrà nello squalificato Balotelli l’unico assente di giornata.

Alle 18 Cagliari-Parma è un vero e proprio spareggio per l’Europa che i due tecnici affrontano tra mille difficoltà.

Maran non potrà contare su Cerri, Pavoletti, Ceppiteli e Rog, per gli emiliani fuori Kulusevski, Inglese, Karamoh e Sepe, ma recupera Gervinho che ieri si è allenato con i compagni.

A chiudere il sabato di campionato alle 20,45 ci penserà Sassuolo-Roma con De Zerbi e Fonseca che escono, parzialmente, dal tunnel degli infortuni. Tra i padroni di casa sono vicini i recuperi di Ferrari e Marlon e anche Duncan potrebbe farcela, anche se appare più indietro rispetto ai compagni, niente da fare invece per Chiriches.

Tra gli ospiti i lungodegenti Diawara, Zappacosta e Zaniolo saranno gli unici sicuri indisponibili, aumentano le speranze di riavere, almeno tra i convocati, Mkhitaryan.

La domenica di Serie A con tanti indisponibili

Domenica alle 12,30 ad aprire il programma della Serie A sarà Juventus-Fiorentina con Sarri che deve ancora sciogliere il dubbio Pjanic, bloccato da un problema alla caviglia, e non avrà a disposizione Demiral, Khedira, Danilo e Chiellini.

Problemi anche per Iachini, il giudice sportivo ha squalificato Milenkovic e Caceres, in dubbio, invece, gli acciaccati Boateng e Castrovilli tenuti sotto stretta osservazione dallo staff medico.

Tre le gare delle 15 per Atalanta-Genoa sorride Gasperini che avrà la rosa al gran completo mentre Nicola dovrà ancora fare a meno del lungodegente Kouamè, ma spera di recuperare almeno uno tra Christian Zapata e Lerager. Complicata la strada dei due tecnici verso Lazio-Spal con Inzaghi ancora senza Lukaku e Cataldi, mentre ci sono da valutare Correa e Marusic. Nei ferraresi quattro saranno i sicuri assenti: Valoti e Petagna, squalificati, e Fares e D’Alessandro, infortunati.

Meno problemi per Pioli e Juric in Milan-Verona, tra i rossoneri out Bennacer, fermato dal giudice sportivo, Duarte e Biglia, fermi ai box per infortunio; gli ospiti non potranno schierare il solo Salcedo.

Tre gli squalificati nel match delle 18 tra Lecce e Torino: si tratta di Dell’Orco, Izzo e Lukic; nella lista degli infortunati non recuperabili ci sono Farias, Calderoni e Tatchtsidis, per Liverani, che spera di recuperare Babacar e Gabriel, e Baselli e Zaza per il pericolante Mazzarri. Alle 20,45 Udinese-Inter con Samir infortunato fino a metà febbraio per i friulani; Conte, invece, dovrà rinunciare a Lautaro Martinez e Berni per squalifica; possibile il recupero di Brozovic.

L’ultimo match della ventiduesima giornata di Serie A sarà Sampdoria-Napoli, Ranieri è senza i difensori Bereszynski (squalificato) e Ferrari (infortunato), ma Depaoli potrebbe farcela; Gattuso spera di poter schierare Koulibaly, Younes e Allan, tutti in dubbio, mentre Ghoulan e Malcuit sono ancora alle prese con i rispettivi lunghi infortuni.