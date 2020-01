La ventunesima giornata di campionato è stata caratterizzata da due errori arbitrali gravi. Secondo il noto sito calciomercato.com, sono stati riscontrati solo a 'Marassi' nel match Sampdoria-Sassuolo. Arbitro dell'incontro Piccinini, che ha espulso ingiustamente il difensore del Sassuolo Peluso (punendolo per una chiara occasione da gol, invece doveva essere sanzionato con un'ammonizione). C'era poi un rigore per la squadra di Ranieri per fallo su Gabbiadini, invece l'arbitro ha ammonito la punta doriana.

La classifica stilata da calciomercato.com conferma che la più 'favorita' dagli arbitri è il Genoa, che in ventuno giornate ha avuto cinque sviste a favore ed una contro, con un bilancio attivo di +4. Troviamo poi Udinese ed Hellas Verona a +2 mentre la capolista della classifica punti reale la Juventus è al quinto posto con un +1. I bianconeri hanno avuto 4 errori a favore e 3 contro. Per vedere Lazio ed Inter bisogna scendere di molto in classifica.

Classifica 'favori' arbitrali: Juve 5^, Inter 17^

Scendendo la classifica dei 'favori' arbitrali troviamo la Lazio al decimo posto, con tre sviste a favore e due contro. Per quanto riguarda l'Inter invece, è in piena zona retrocessione (al diciassettesimo posto) in quanto ha avuto due 'favori' arbitrali ma ben quattro contro. A tal proposito, nell'ultima giornata di campionato, la panchina nerazzurra a fine Inter-Cagliari ha polemizzato molto con l'arbitro Manganiello in merito soprattutto all'espulsione sanzionata alla punta argentina Lautaro Martinez.

Quest'ultimo infatti ha protestato in maniera veemente contro Manganiello reo a detta dell'argentino di non avergli fischiato un fallo a favore. L'arbitro ha prima estratto il primo cartellino giallo a cui ha fatto seguito un altro che lo ha portato all'espulsione. La punta argentina salterà due match di campionato, la trasferta di Udine di domenica 2 febbraio alle ore 20:45 e soprattutto il derby della settimana prossima contro il Milan.

La classifica delle altre squadre di Serie A

Al quarto posto troviamo il Sassuolo, a 4 con favori e 3 sfavori mentre la Fiorentina e la Spal le troviamo rispettivamente al sesto al settimo posto con un bilancio attivo a +1. Rapporto equo fra favori e sfavori per Torino, Brescia e Lecce mentre il Napoli è a -1. Bologna, Inter e Roma a -2 mentre chiudono la classifica il Milan (-3, 0 a favore e 3 contro) e l'Atalanta con -6 (1 svista a favore, 7 contro). Fa specie la situazione della squadra di Gasperini, bersagliata dagli errori arbitrali ma che viaggia alla grande in campionato. Quinto posto nella classifica punti dell'Atalanta, appena dietro alla Roma.

Uno stato di forma importante dei bergamaschi, dimostrato anche dal recente successo contro il Torino all'Olimpico Grande Torino per 7 a 0.