Questa mattina, la Juventus ha svolto il secondo allenamento in vista della partita contro la Fiorentina. I bianconeri, da ieri, hanno iniziato a mettere nel mirino la sfida di domenica 2 febbraio contro i viola e hanno anche avuto modo di analizzare la gara persa contro il Napoli. In particolare, nel pomeriggio di martedì Maurizio Sarri ha avuto modo di confrontarsi con i suoi ragazzi. Il tecnico, secondo Tuttosport, ha parlato alla squadra in modo molto sereno, anche perché la situazione della Juventus è più che rosea e di certo una sconfitta non può minare le certezze dei bianconeri.

Però è giusto riflettere su cosa no. Ha funzionato per evitare di ripetere certi errori. Inoltre, Maurizio Sarri lavora con un gruppo che vince da otto e che va d'amore e d'accordo perciò non è il caso di agitarsi più di tanto è da adesso in avanti il capitolo Napoli è chiuso. Dunque la Juventus guarda avanti e pensa alla sfida contro la Fiorentina e questa mattina i bianconeri hanno lavorato con grande intensità al JTC. Non hanno preso parte a questa seduta Miralem Pjanic e Cristiano Ronaldo. Infatti, entrambi hanno svolto un programma personalizzato.

La Juventus vuole riscattarsi

In casa Juventus le sconfitte non vengono prese bene e dopo la partita persa al San Paolo Cristiano Ronaldo e compagni erano piuttosto arrabbiati. Questa rabbia dovrà trasformarsi in energia positiva da mettere in campo contro la Fiorentina per riscattarsi immediatamente. Per questo motivo, anche stamattina, la Juventus si è ritrovata alla Continassa per allenarsi. La squadra ha lavorato con il pallone e Maurizio Sarri ha potuto valutare le condizioni dei suoi ragazzi.

Per la gara contro la Fiorentina, il tecnico juventino conta di recuperare Miralem Pjanic. Il numero 5 juventino, in quel di Napoli, ha rimediato una botta alla caviglia, ma fortunatamente non si è trattato di nulla di grave, tant'è che non sono stati necessari nemmeno degli esami strumentali. Dunque, l'impressione è che Miralem Pjanic contro la Fiorentina sarà titolare. Resta da capire chi giocherà ai suoi lati, uno dei due posti sarà di certo di Rodrigo Bentancur, mentre il ruolo di mezzala sinistra se lo contendono in tre e si tratta di Adrien Rabiot, Federico Bernardeschi e Blaise Matuidi.

L'altro grande dubbio di formazione in vista della gara di domenica, riguarda l'attacco. Infatti, Maurizio Sarri dovrebbe accantonare il tridente pesante e come trequartista dovrebbe giocare Aaron Ramsey. Dunque, si riapre il ballottaggio offensivo per il partner di Cristiano Ronaldo. CR7 è certo del posto e al suo fianco ci sarà solo uno fra Gonzalo Higuain e Paulo Dybala.

La Juventus ritrova De Sciglio

Per la gara contro la Fiorentina, Maurizio Sarri dovrebbe ritrovare Mattia De Sciglio. Il numero 2 juventino, stamattina, ha ripreso a lavorare insieme ai compagni e perciò dovrebbe essere a disposizione per il match di domenica.

Questa è una buona notizia per la Juventus visto che con il ritorno dell'ex Milan avrà un'altra alternativa sulle fasce anche perché da circa una settimana, Sarri deve rinunciare a Danilo. Con il rientro di De Sciglio, il tecnico toscano potrebbe concedere un po' di riposo ad uno fra Cuadrado e Alex Sandro.

La Juventus giovedì si allenerà al mattino

La Juventus, nella giornata di giovedì, sarà nuovamente alla Continassa per svolgere un allenamento mattutino Domani, la squadra entrerà ancora più nei dettagli tattici del match contro la Fiorentina e Maurizio Sarri potrà continuare a valutare lo stato di forma dei suoi ragazzi.

Dunque, i prossimi giorni saranno decisivi per il tecnico toscano per prendere tutte le decisioni di formazione. La sensazione è contro la Fiorentina, Maurizio Sarri tornerà al 4-3-1-2.