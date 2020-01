In queste ore sui social sta impazzando una polemica che ha per protagonista Beppe Bergomi. Infatti, i tifosi della Juventus sono in rivolta contro l'ex difensore dell'Inter e ora opinionista di Sky Sport, che nei giorni scorsi si è lasciato andare ad una battuta non troppo felice nei confronti della Vecchia Signora. Infatti, da qualche giorno sui social gira un video nel quale Beppe Bergomi si rivolge ad un ragazzo e gli dice: "L'importante è che tu non sia juventino".

Bergomi fa arrabbiare il popolo juventino

In queste ore, molti tifosi della Juventus stanno criticando tramite i social Beppe Bergomi. L'ex difensore dell'Inter, che ora lavora per Sky Sport, nei giorni scorsi è stato avvicinato da un sostenitore del Milan per farsi un classico video selfie. Il ragazzo, però, si è rivolto a Bergomi palesando chiaramente la sua fede calcistica milanista e fin qui il video non sembra mostrare nulla di particolare. Ma chi ha continuato a guardare il filmato è rimasto molto male nel sentire la risposta non proprio politically correct di Bergomi.

Infatti, la battuta dell'opinionista non è passata inosservata poiché ha detto al fan rossonero che l'importante è che non fosse juventino. Questa frase ha indignato il popolo bianconero, anche perché spesso Bergomi commenta le partite della Vecchia Signora e perciò dovrebbe avere un atteggiamento un po' più imparziale. Il video che ha per protagonista Bergomi è ormai virale e i tifosi bianconeri hanno sottolineato che non è corretto che lui manifesti così apertamente la sua antipatia verso la Juventus proprio perché ora ricopre un ruolo nel quale dovrebbe mantenere un certo distacco dalla sua fede calcistica.

Bergomi spesso al centro di polemiche

Commentare le partite di calcio non è di certo un mestiere facile, anzi. Infatti, ognuno ha la propria opinione e chiaramente i tifosi di ogni squadra portano l'acqua al loro mulino. Proprio per questo motivo i vari commentatori sono spesso al centro di diverse polemiche e i sostenitori delle varie formazioni si sfogano sui social. Uno degli opinionisti più chiacchierati è senza dubbio Beppe Bergomi.

L'ex calciatore ha vestito per tutta la sua carriera la maglia dell'Inter e perciò è più che logico che quando parla dei nerazzurri abbia un occhio di riguardo. Proprio questo aspetto fa spesso scattare i tifosi della Juventus che colgono nelle sue parole sempre un pizzico di imparzialità. I sostenitori bianconeri, perciò, storcono spesso il naso quando sentono la voce di Bergomi nelle telecronache delle partite della Vecchia Signora. Adesso, però, il commentatore di Sky Sport ha fornito ai tifosi bianconeri un motivo in più per criticarlo.