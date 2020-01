L'Inter è pronta a definire gli acquisti del Calciomercato invernale: il tecnico Antonio Conte, nel post partita di Inter-Atalanta, ha sottolineato per l'ennesima volta l'esigenza di rafforzare una rosa che non ha evidentemente riserve all'altezza dei titolari. La società di Suning è pronta ad accontentare il suo allenatore e potrebbero arrivare almeno tre acquisti. Si attendono novità sull'arrivo di Spinazzola (per ora è tutto congelato, date le novità delle ultime ore) ma le altre trattative che potrebbero svilupparsi a breve sono quelle con il centrocampista offensivo Eriksen e con la punta francese Giroud.

Secondo le ultime indiscrezioni l'Inter sta definendo con il Tottenham il prezzo di vendita del danese, la società londinese chiede almeno 20 milioni di euro, l'Inter ne avrebbe offerti 10: probabile che l'intesa si raggiunga a metà strada. Più vicino invece l'arrivo di Giroud, anche lui in scadenza di contratto a giugno 2020 ma che è considerato un esubero dal tecnico del Chelsea Frank Lampard. Per finanziare gli acquisti di questi due giocatori potrebbe esserci la cessione del centrocampista Matias Vecino.

Inter e Lazio stanno trattando

Come scrive il giornale romano Il Messaggero sono in arrivo almeno tre giocatori per Antonio Conte.

Ci saranno però anche delle cessioni, su tutti spicca il nome di Matias Vecino. Il centrocampista uruguaiano non è considerato un titolare inamovibile dal tecnico pugliese, proprio per questo potrebbe essere ceduto per finanziare gli acquisti. Secondo le ultime indiscrezioni l'uruguaiano interessa alla Lazio che potrebbe presentare un'offerta per un prestito con diritto di riscatto a 20 milioni di euro.

L'Inter vorrebbe però monetizzare subito sul giocatore, che si pensava potesse rientrare nella trattativa Eriksen con il Tottenham. La società inglese invece ha investito su Gedson Fernandes del Benfica e potrebbe anche acquistare il centrocampista Emre Can dalla Juventus. Per Vecino potrebbe quindi concretizzarsi la possibilità Lazio, alla ricerca di un centrocampista d'inserimento che possa anche dare delle alternative alla mediana titolare.

A volere l'acquisto del sudamericano sarebbe soprattutto Simone Inzaghi.

Il mercato dell'Inter

L'eventuale cessione di Vecino potrebbe però portare la società di Suning ad investire ulteriormente a centrocampo: secondo le ultime indiscrezioni interessa sempre il mediano del Milan Frank Kessie, che nel 4-4-2 attualmente schierato da Pioli potrebbe avere più difficoltà di impiego rispetto al centrocampo a tre.

L'ivoriano garantirebbe a Conte quantità ed inserimenti e darebbe alternative importanti ai vari Barella e Sensi. Si attendono novità a riguardo, di certo gennaio potrebbe essere un mese ricco di novità per l'Inter.