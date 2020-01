Stasera Atalanta-Spal chiude la prima giornata di giornata di ritorno, poi toccherà alla ventunesima giornata di Serie A che sarà l’ennesimo snodo importante della stagione. Si parte già venerdì con il Milan, sabato tre partite tra salvezza ed Europa ma sono le ultime due gare di domenica a catalizzare l’attenzione. Prima ci sarà il derby di Roma, stracittadina ad altissima quota, poi toccherà a Sarri vivere una serata dalla mille emozioni, la sua Juve affronterà infatti al San Paolo il Napoli dove ha lasciato ricordi indelebili.

Serie A: la 21^ giornata parte con Brescia-Milan

La prima gara della ventunesima giornata di serie A sarà Brescia-Milan in calendario venerdì 24 gennaio alle 20,45. Seconda sfida di fila al Rigamonti per le Rondinelle che dopo il 2-2 con il Cagliari vanno a caccia di importanti punti salvezza. Dall’altra parte ci saranno i rossoneri di Pioli che dopo due vittorie di fila cercano il tris per cercare di entrare in zona Europa League.

Ad inaugurare il sabato di campionato sarà Spal-Bologna con il fanalino di coda del torneo che ha bisogno dell'intera posta per tornare a sperare nella salvezza.

Il Bologna con i suoi 24 punti sembra essere destinato ad un campionato a metà classifica ma vuole reagire ad un periodo buio con tre partite senza vittorie di fila. Alle 18 Fiorentina-Genoa mette di fronte due compagini che vivono momenti decisamente differenti. Iachini sembra aver rianimato i viola grazie ai successi con Spal e Napoli e al passaggio del turno in Coppa Italia. Complicata la situazione in casa del Grifone, l’arrivo di Nicola non è riuscito ancora a fa decollare i rossoblu che al momento sono penultimi in classifica.

Alle 20,45 la spettacolare Atalanta di Gasperini sfida il Torino di Mazzarri che non riesce proprio a trovare la continuità di risultati utile per reinserirsi in zona Europa League. I granata oggi sarebbero sesti se solo non si fossero fatti rimontare dal Sassuolo sabato scorso. I bergamaschi devono battere la Spal stasera per rimanere agganciati alla Roma e al suo quarto posto valido per l’ingresso alla prossima Europa League.

Le sfide di domenica in serie A

Parte subito col botto domenica 26 gennaio in serie A. Alle 12,30 il lunch match sarà Inter-Cagliari con Conte che deve tornare alla vittoria dopo il pari di Lecce per provare a tenere il passo della Juventus. I sardi, con il pari di Brescia, hanno invece fermato l’emorragia di cinque sconfitte di fila tra campionato e Coppa Italia e restano in piena lotta per l’Europa.

Tre le gare delle 15: Verona-Lecce, entrambe reduci da un pareggio, Parma-Udinese, match che può allontanare le due squadre da una seconda parte di stagione anonima e Sampdoria-Sassuolo. Questa sembra essere la gara più importante del pomeriggio, i blucerchiati sono a sole quattro lunghezze dalla zona salvezza, sta meglio il Sassuolo che in caso di sconfitta potrebbe però essere risucchiato nei bassifondi della graduatoria.

Il meglio della ventunesima giornata di serie A arriverà quando la domenica inizierà a volgere verso il termine. Alle 18 un caldissimo derby Roma-Lazio, sfida tra quarta e terza del torneo che vale tantissimo in termini di classifica. I giallorossi sono tornati al successo con il Genoa dopo due ko di fila. I bianconcelesti ormai non conoscono più il significato della parola sconfitta, come sempre impossibile fare un pronostico. Alle 20,45 Napoli-Juventus segnerà il ritorno di Sarri al San Paolo dopo il passaggio ai bianconeri. La sua Juve è un rullo compressore, mentre gli azzurri sono in una crisi profondissima e nemmeno Gattuso è riuscito a farli rialzare.