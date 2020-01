Il calciomercato del Milan sta vivendo una fase di stallo dopo l'arrivo di Zlatan Ibrahimovic, che è stato sicuramente il colpo con maggiore effetto di tutta la Serie A. La dirigenza rossonera, adesso, si starebbe concentrando su alcuni obiettivi, come Juan Jesus, Dani Olmo e Under, che permetteranno a Stefano Pioli di continuare con il nuovo modulo 4-4-2. Il passaggio dal 4-3-3 ha dato risultati soddisfacenti ed i rossoneri sono reduci in questo momento da tre vittorie di fila. Ci sono giocatori, però, che in questo momento sono poco utilizzati dal tecnico e sembrerebbero essere fuori dal progetto come Paquetà e Suso.

Calciomercato Milan, possibile rinforzo in difesa: piace Juan Jesus

In questa sessione di calciomercato la Roma e il Milan avrebbero discusso sullo scambio tra Cengiz Under e Jesus Suso, ma sembrerebbe che i rossoneri siano interessati anche a Juan Jesus. Sia Suso che Under hanno faticato ad imporsi nelle rispettive squadre finora in questa stagione, e un cambiamento di maglia potrebbe avvantaggiare entrambi i giocatori. Di conseguenza, i due club avrebbero discusso seriamente di uno scambio nei giorni scorsi, ma milannews.it riferisce che il Milan ha anche chiesto la disponibilità di Juan Jesus.

I rossoneri sono sul mercato per cercare un sostituto di Alessio Romagnoli e il brasiliano è visto come l'uomo che può ricoprire quel ruolo. Il suo acquisto darebbe anche all'allenatore Stefano Pioli un'opzione aggiuntiva sulla fascia sinistra, dove il club si sta preparando per la partenza di Ricardo Rodriguez, che dovrebbe firmare per il Fenerbahce prima della fine della finestra di Calciomercato.

Calciomercato Milan, doppio sogno di mercato: Olmo e Under

L'obiettivo di questo calciomercato rossonero è aumentare la qualità della squadra. L'arrivo di Zlatan Ibrahimovic non può essere abbastanza per una squadra che nel girone d'andata ha tremendamente faticato a trovare la via del gol. Come riportato da Tuttosport (ripreso da milannews.it), Zvonimir Boban sogna un Milan che possa essere allo stesso tempo creativo e tecnico e avrebbe due nomi sul taccuino: Cengiz Under e Dani Olmo.

L'acquisto di uno non escluderebbe necessariamente l'altro, ma potrebbero arrivare in momenti di calciomercato diversi. Secondo la dirigenza rossonera, il nazionale turco sarebbe il profilo ideale per la nuova formazione 4-4-2 di Stefano Pioli. La Roma, nel frattempo, è interessata a Suso dopo aver fallito la chiusura dell'accordo con Politano. Il Milan, però, potrebbe acquistare Under in questa sessione di calciomercato, indipendentemente dal futuro di Jesus Suso.

In tal caso, tuttavia, il club potrebbe chiedere il giocatore in prestito con un'opzione di acquisto. Per quanto riguarda Olmo, il Milan sta lavorando a luci spente. L'allenatore della Dinamo Zagabria, Nenad Bjelica, ha confermato l'esistenza di trattative per la vendita dello spagnolo, ma non ha rivelato la squadra interessata. Tuttosport conferma che il Milan è molto interessato al giocatore ma più per la prossima stagione.

Ma, considerando le parole di Bjelica, Olmo potrebbe lasciare Zagabria a gennaio, quindi è necessario tenere d'occhio anche questa pista.

Calciomercato Milan, potrebbe finire l'avventura di Paqueta in rossonero

Il Milan potrebbe prepararsi alla cessione di Paqueta in questa sessione di calciomercato invernale. Con 27 presenze, un gol, ma anche molte panchine e troppe prestazioni deludenti, l'anno di Paqueta in rossonero è stato tutt'altro che indimenticabile. Un anno fa, i rossoneri avevano scommesso sul suo talento, con Leonardo che ha acquistato il brasiliano dal Flamengo per la cifra di 35 milioni di euro.

Dopo un buon impatto nei primi due mesi, le sue prestazioni sono diminuite e la sua posizione al Milan è in bilico. Come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan avrebbe già preso una decisione in merito al destino di Paqueta. Il club è pronto a metterlo sul mercato e a venderlo al miglior offerente. La cessione potrebbe avvenire già questo mese, ma il Milan si aspetta offerte concrete, con i rossoneri che sperano di ottenere una cifra di 38-40 milioni di euro dalla possibile vendita del brasiliano.