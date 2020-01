Ultime ore utili per le società del calcio italiano per operare acquisti e cessioni sul mercato prima di dedicarsi completamente alle gare del girone di ritorno. In Serie B a svolgere un ruolo da protagonista è il Crotone, squadra che, nella giornata di giovedì 30 gennaio, ha ufficializzato l'acquisto dell'attaccante Samuel Armenteros in prestito dal Benevento. In attesa di conoscere eventuali uscite i rossoblu potrebbero effettuare un nuovo acquisto, concentrando la loro attenzione sul reparto difensivo.

Ad interessare gli 'squali' sarebbe un calciatore militante in cadetteria tra le fila del Perugia, Pasquale Mazzocchi.

Mazzocchi, idea dei rossoblu

Tra i profili accostati al Crotone potrebbe esserci il terzino destro, classe 1995, Pasquale Mazzocchi. Elemento giovane e abile a svolgere il ruolo a tutta fascia, in questo torneo ha collezionato sei presenze dopo una precedente stagione come titolare. Il calciatore sarebbe stato monitorato dai rossoblu che avrebbero avviato una trattativa con il club proprietario del cartellino, il Perugia di Serse Cosmi.

La squadra umbra, in piena corsa per un piazzamento nella griglia play-off, starebbe valutando i risvolti della trattativa per la quale si dovrà giungere a conclusione entro la serata di oggi, venerdì 31 gannaio, alle ore 20, termine ultimo per il deposito dei contratti presso gli uffici della federazione.

Nalini in uscita, ipotesi Ninkovic

Per quello che riguarda le uscite i rossoblu rimarrebbero in attesa di offerte per l'esterno offensivo Andrea Nalini, calciatore reduce da un pesante infortunio e in cerca di minutaggio per un suo ritorno in condizioni ottimali.

Impiegato in qualche finale di gara, l'ex Salernitana non è riuscito a ritagliarsi spazio come in passato. Su di lui ci sarebbero stati sondaggi da parte di Vicenza e Padova in Serie C senza che siano state effettuate trattative concrete. In caso di partenza, gli 'squali' starebbero valutando l'acquisizione di Nikola Ninkovic dall'Ascoli, calciatore con temperamento ma messo sul mercato dalla società bianconera a seguito di alcuni dissidi con l'ormai ex tecnico ascolano Paolo Zanetti.

Un'operazione difficile anche alla luce della folta concorrenza, con interessi mostrati da club come Cosenza e Bari.

Crotone, si studia l'operazione Gerbo

Sfumata la pista Leonardo Capezzi, passato ufficialmente alla Salernitana, il Crotone avrebbe dirottato la sua attenzione nei confronti dell'esperto Alberto Gerbo, centrocampista dell'Ascoli, poco adoperato nella prima parte del torneo. L'ex Foggia potrebbe rappresentare la scelta più idonea per l'idea di calcio del tecnico rossoblu Giovanni Stroppa che, già in passato, ha avuto modo di allenare il calciatore. Un elemento già accostato in passato ai rossoblu e che, in questa finestra di mercato, potrebbe giungere in terra di Calabria a titolo definitivo rilanciando la sua carriera e per aiutare i calabresi verso la conquista della promozione.