Zlatan Ibrahimovic è tornato al Milan promettendo di riaccendere l'entusiasmo dei tifosi sin da subito, sia sul campo che fuori, come si è visto già ieri a Casa Milan: erano in tantissimi ad aspettarlo sotto la sede e Zlatan non ha tradito le attese mostrando ai tifosi la maglia numero 21 che indosserà d'ora in avanti (fino ai 6 mesi stabiliti del contratto) e con il sorriso di un vero gladiatore che vuole rialzare il suo impero da un brutto momento. Prima del bagno di folla, Ibra si è presentato alla stampa da milanista (per la seconda volta nella sua carriera); battute, slogan e tanta voglia di ritornare in campo da protagonista.

Prima delle sala stampa ha anche incontrato per la prima volta il suo nuovo allenatore Stefano Pioli. Ibra ha firmato un contratto con il Milan di 6 mesi, con una opzione di rinnovo collegata agli obbiettivi personali. Dopo la firma del contratto, si è spostato a Milanello dove ha raggiunto i suoi nuovi compagni di squadra e l'allenatore.

"Perchè sono tornato al Milan? Bhe, non potevo dire di no"

"Al Milan non si può dire no, anche perchè avevo bisogno di adrenalina. Il Milan è un club a cui voglio bene, dopo averlo lasciato nel 2012, anche se io non volevo andarmene, volevo un giorno ritornare.

Ho deciso di ritornare quando mi ha chiamato Maldini dopo l'ultima partita con i Galaxy, abbiamo chiacchierato un po e dopo pure con Boban. Il Milan mi aveva contattato anche l'anno scorso con Leonardo, ma io ancora non mi sentivo pronto per tornare, perchè avevo nella gambe solo un campionato MLS con i Galaxy, invece questa volta ho accettato perchè mi sento pronto, più che pronto. Sia fisicamente che mentalmente" ."Sono al Milan finalmente, aspetto i tifosi alla stadio, per far saltare tutti come prima".

La seconda avventura di Zlatan al Milan

Dopo essere passato quasi un decennio (29 Agosto 2010 - 2 Gennaio 2020) non muta dunque la voglia di attesa per l'arrivo di Zlatan Ibrahimovic a Milano. In questo decennio è cambiato tutto, dalle tre proprietà, alla sede, alle ambizioni e prospettive: nonostante l'undicesimo posto in classifica e il perentorio 0-5 contro l'Atalanta, anche gli slogan dei social del Milan come "Happy new Zlatan" o "Anno nuovo, stesso Zlatan", solleticano la fantasia e la voglia dei tifosi di rivedere questo campione in campo a far saltare lo stadio con le sue giocate e i suoi gol.

E' prevedibile che Ibrahimovic sarà il "monarca" assoluto e il "punto di riferimento" del Milan come dichiarato dal tecnico Pioli, sopratutto per portare più leadership ed esperienza nello spogliatoio.