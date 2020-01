La Juventus è pronta ad essere una delle protagoniste del 2020: la volontà della società bianconera di avallare l'aumento di capitale da 300 milioni di euro dimostra quindi l'ambizione bianconera di continuare ad essere protagonista non solo in Serie A ma anche in Europa. Come confermato ad ottobre dal presidente della Juventus Andrea Agnelli, i 300 milioni saranno utili non solo per estinguere i debiti dovuti agli ingenti investimenti sul mercato (ad esempio gli acquisti di Cristiano Ronaldo e di De Ligt) ma anche per implementare le infrastrutture e migliorare sul mercato la rosa bianconera.

Proprio dal sito ufficiale della Juventus è arrivata l'importante ufficializzazione secondo la quale tutte le azioni emesse dalla società, 322.485.328 , sono state sottoscritte per un valore totale di 299.911.355,04 euro.

Aumento di capitale concluso: confermati 300 milioni di euro

Con la vendita datata 23 dicembre di 24.825.450 di diritti di opzione non esercitate, sono state sottoscritte ulteriori 7.944.144 azioni ordinarie di nuova emissione. Queste si aggiungono appunto alle 314.541.184 Azioni già sottoscritte nel periodo di offerta in opzione, per un totale appunto di 322.485.328.

Un risultato importante per la società bianconera a livello finanziario.

Come confermato dalla società bianconera sul proprio sito ufficiale, si è quindi conclusa l'operazione finanziaria di aumento di capitale per circa 300 milioni di euro. Un passo importante per la società bianconera per continuare ad investire e crescere a livello commerciale e sportivo. La stessa società ha ufficializzato che " La Juventus provvederà, nei termini di legge, a depositare l’attestazione di cui all’articolo 2444 del codice civile presso il Registro delle Imprese di Torino". Quest'ultima è la fase conclusiva della procedura finanziaria associata all'aumento di capitale.

Il mercato della Juventus

Come dicevamo, l'aumento di capitale sarà molto importante per la Juventus per continuare ad investire e a rafforzare una rosa già molto competitiva.

Dopo la cessione di Mandzukic all' Al-Duhail per circa 5 milioni di euro, è arrivata l'ufficializzazione dell'acquisto di Dejan Kulusevski, centrocampista offensivo che era di proprietà dell'Atalanta ma che sarà in prestito al Parma fino a giugno 2020. Potrebbero esserci altre cessioni nel mese di gennaio: i nomi più chiacchierati restano quelli di Rugani, di Emre Can e di Pjaca. Proprio il difensore centrale toscano, con il recupero di Chiellini che prosegue in maniera ottimale, potrebbe essere il maggior indiziato a lasciare Torino. Piace in Premier League, in particolar modo ad Arsenal e al Leicester.