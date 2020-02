Venerdì 21 febbraio alle ore 20:45 ci sarà Brescia-Napoli, match valido per il 25° turno di Serie A. Nella giornata precedente le Rondinelle hanno subito una sconfitta in trasferta per merito della Juventus, impostasi per 2-0 con le reti di Cuadrado e Dybala su punizione. I Partenopei, invece, sono riusciti ad ottenere il bottino pieno contro il Cagliari di Maran vincendo per 1-0, grazie alla rete del belga Mertens. Le statistiche tra le due compagini durante gli ultimi cinque incontri in campionato vedono il Napoli nettamente in vantaggio con due vittorie, mentre tre sono stati i match terminati in parità.

Brescia, ballottaggio Zmrhal-Spalek per la trequarti

Mister Lopez ed il suo Brescia navigano in diciannovesima posizione con sole 16 lunghezze ed a 7 punti dalla zona salvezza, quindi non saranno ammessi ulteriori passi falsi se la squadra vorrà militare ancora in Serie A la prossima stagione. Per affrontare questa insidiosa partita casalinga è probabile si affidi al 4-3-1-2 con Alfonso tra i pali, che avrà davanti il pacchetto difensivo formato presumibilmente da Sabelli, Chancellor, Mateju e Martella.

Pochi dubbi sembrano esserci in mezzo al campo dove gli interpreti iniziali dovrebbero essere Bisoli, Dessena e Bjarnason, mentre qualche incertezza sembra palesarsi sulla trequarti dove Zmrhal e Spalek si contendono una maglia, col centrocampista ceco leggermente favorito. In attacco quasi certamente sarà tandem Balotelli-Donnarumma.

Napoli, Rui e Hysaj si contendono una maglia

Gennaro Gattuso al momento è lontano due punti dalla zona Europa League e dodici lunghezze dal piazzamento in Champions League, dimostrando di essere l'Allenatore carismatico e di polso duro che serviva ad una squadra allo sbando.

Ciò è stato merito delle recenti vittorie prestigiose in Serie A, ma anche del bottino pieno ottenuto contro l'Inter nell'andata di Coppa Italia che hanno dato una grande iniezione di fiducia ai giocatori ed all'ambiente. Per continuare su questa tendenza potrebbe nuovamente scegliere di schierare il 4-3-3 riconfermando Ospina tra i pali. In difesa, viste le condizioni precarie di Koulibaly, sarà la volta della coppia centrale Manolas-Maksimovic affiancata da Di Lorenzo da una parte ed uno tra Mario Rui ed Hysaj dall'altra, col portoghese avanti nelle gerarchie.

Cerniera di centrocampo che sarà composta da Fabian Ruiz, Zielinski e Demme, considerando che Allan non è stato convocato perché non ha convinto il Mister durante gli allenamenti giornalieri. Tridente d'attacco che avrà buone chance di avere Callejon, Mertens ed Insigne come protagonisti dal primo minuto.

Probabili formazioni

Le probabili formazioni di Brescia-Napoli:

Brescia (4-3-1-2): Alfonso, Sabelli, Chancellor, Mateju, Martella, Bisoli, Dessena, Bjarnason, Zmrhal (Spalek), Donnarumma, Balotelli. All. Lopez.

Napoli (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Rui (Hysaj), Ruiz, Zielinski, Demme, Callejon, Mertens, Insigne.

All. Gattuso.