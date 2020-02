Le grandi manovre per l'estate potrebbero essere già iniziate. Lautaro Martinez con la grande stagione che sta facendo ha attirato su di sé gli occhi di tutti i grandi club europei. La clausola rescissoria da 111 milioni, valida fino i primi 15 giorni di luglio, fa gola e per un calciatore classe 1997 sa quasi di affare, considerati i margini di miglioramento che può offrire l'argentino.

Di sicuro l'Inter non si farà trovare impreparata ad un possibile addio del toro. Secondo la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, i nerazzurri per sostituirlo avrebbero scelto un altro giocatore della Premier: Pierre Aubameyang dell'Arsenal.

Aubameyang obiettivo numero uno per sostituire Lautaro

Il 30 enne gabonese ha un contratto in scadenza nel 2021 ma la sua permanenza ai gunners sembra conclusa. Ha ancora una valutazione alta, circa 70 milioni, ma è destinata a scendere. L'Inter ci aveva fatto un pensierino e aveva chiesto informazioni già la scorsa estate nei giorni in cui l'affare Lukaku si era complicato. Ora vederlo al suo fianco non potrebbe essere impossibile.

Su Lautaro Martinez oltre al forte pressing del Barcellona che lo avrebbe messo in cima alla lista degli obiettivi per la prossima stagione, nelle ultime ore si sarebbero fatti avanti anche il Real Madrid e il Manchester City.

Società blasonate e molto ricche che non avrebbero problemi a pagare la clausola da 111 milioni. In quel caso la volontà del calciatore diventerà decisiva. L'Inter d'altro canto si sente ancora tranquilla forte del contratto fino al 2023 e di una proposta di rinnovo con adeguamento che al momento giusto verrà proposta all'argentino.

Sanchez difficile venga riscattato, si punta Mertens

L'attacco sarà un reparto che cambierà.

Sanchez è destinato a fare ritorno a Manchester. L'Inter non sembrerebbe intenzionata ad avviare discorsi per acquistarlo. Anche se il cileno faccia una seconda parte di stagione stratosferica, sono giudicati troppi i quasi 30 milioni di euro chiesti dagli inglesi. Per sostituirlo la pista calda è sempre quella che porta a Mertens in scadenza con il Napoli. L'attività di mediazione di Lukaku è già partita e il compagno di nazionale sta spingendo affinché lo raggiunga a Milano.

Mertens non ha ancora preso una decisione sul suo futuro, lo farà a breve.

Il primo colpo per l'estate potrebbe essere Chong in scadenza con il Manchester United. Il giovane laterale ha ricevuto da Marotta e Ausilio una proposta di contratto di 5 anni a 2 milioni annui più bonus. Il lavoro è ben avviato e i nerazzurri sentono di avere il calciatore in pugno. C'è soltanto da limate alcuni dettagli sulle commissioni da dare all'agente.