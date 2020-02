Una settimana complicata per la Juventus che ha subito una brutta sconfitta sul campo dell'Hellas Verona. In settimana Sarri dovrà lavorare soprattutto a livello mentale per cercare di recuperare convinzione ed equilibrio, in una squadra che sembra stia pagando lo scotto del cambio dell'allenatore in estate. Nel frattempo però la società bianconera continua a lavorare per il futuro, e secondo le ultime indiscrezioni di mercato potrebbe arrivare un clamoroso colpo a parametro zero nella prossima estate.

A lanciare la notizia è il noto giornale sportivo spagnolo 'Don Balon', che ha parlato del possibile approdo del belga Dries Mertens a Torino per volere del giocatore, ma anche del tecnico bianconero Maurizio Sarri. Come è noto, la volontà del nazionale belga è quella di non rinnovare il contratto e quindi a giugno è destinato a lasciare Napoli. La possibilità Juventus è concreta, un profilo quello di Mertens che si sposa a pieno con il gioco promosso dal tecnico Maurizio Sarri.

Juventus, 'Don Balon': Mertens possibile acquisto a parametro zero

La Juventus in estate potrebbe accogliere un nuovo colpo a parametro zero: secondo Don Balon Mertens potrebbe essere uno degli acquisti principali della società bianconera ed andrebbe a rimpinguare il settore avanzato, che necessita di alternative. Con Mertens Maurizio Sarri potrà riproporre il 4-3-3 con il belga punta centrale atipica che giocherebbe da vero e proprio regista avanzato.

Sarebbe l'ennesimo acquisto a parametro zero per la Juventus, che negli anni ci ha abituato ad arrivi importanti da questo punto di vista (Emre Can, Rabiot e Ramsey per citarne alcuni). Di certo, Mertens potrebbe non essere il solo a zero ad arrivare a Torino: la Juventus segue da vicino altri pezzi pregiati sul mercato che vanno in scadenza a giugno 2020. Piacciono in particolar modo Vertonghen del Tottenham, Meunier del Paris Saint Germain e Willian del Chelsea.

Il mercato della Juventus

Oltre ai parametro zero, la Juventus punta a rafforzare soprattutto il centrocampo. Ciò che è emerso in queste ultime partite e la mancanza di mezzali di qualità in grado di garantire anche inserimenti efficaci in area di rigore. In questo senso pesa anche l'assenza di Khedira. Secondo le ultime indiscrezioni, l'obiettivo per il prossimo Calciomercato estivo per la mediana resta Paul Pogba. Il nazionale francese lascerà quasi sicuramente il Manchester United, avendo anche il contratto in scadenza a giugno 2021 e non avendo nessuna intenzione di rinnovare con la società inglese.

Se la scorsa estate lo United chiedeva circa 150 milioni di euro per il nazionale francese, probabile che durante il prossimo calciomercato estivo possa accettare offerte di circa 100 milioni di euro.