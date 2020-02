Il Calciomercato invernale della Juventus si è concluso il 31 gennaio senza particolari colpi in entrata. La società, anzi, ha preferito cedere qualche giocatore come Emre Can e ha guardato soprattutto al futuro. L'affare Kulusevski va letto proprio in questo senso: il centrocampista del Parma, di proprietà dell'Atalanta, è stato già acquistato in vista della prossima stagione.

Le mosse di mercato bianconere negli ultimi anni sono passate anche dai parametri zero, vale a dire da quei giocatori in scadenza di contratto che possono essere ingaggiati senza spendere nulla per il cartellino.

Mai come quest'anno ci sono diverse occasioni da cogliere al volo. Sono molti, infatti, i big i cui contratti scadranno il prossimo 30 giugno, e tra questi ce ne sono alcuni come Kurzawa, Cavani o Matic che potrebbero far comodo alla Juventus.

Mertens e Callejon liberi da luglio

Ci sono due giocatori del Napoli il cui contratto è in scadenza che ad oggi sembrano molto lontani dal rinnovo. Il primo è Dries Mertens, un autentico finalizzatore che in Serie A ha già segnato tante reti. Ormai conosce molto bene il nostro campionato e possiede indubbiamente i requisiti giusti per far bene in maglia bianconera.

Anche l'esterno destro offensivo Callejon sarà libero di accasarsi altrove a luglio nel caso in cui non dovesse firmare un nuovo contratto con il Napoli. Sia lo spagnolo che il belga sono tra i calciatori in scadenza più seguiti da club italiani e stranieri.

Dunque, non è da escludere che anche la Juventus possa farci un pensierino in vista del prossimo calciomercato estivo, visto che entrambi hanno già lavorato alla corte di mister Sarri nella sua parentesi partenopea.

Soprattutto Mertens è stato accostato alla Juventus negli ultimi mesi.

Gli altri nomi da seguire con attenzione

Ci sono altri big del calcio mondiale che potrebbero essere ingaggiati a costo zero, sia dalla Juventus che ovviamente da altre società europee. Si tratta di elementi di comprovata esperienza, come ad esempio Cavani. Il centravanti uruguaiano quest'anno non ha brillato con il Psg, anche perché adesso c'è Icardi nel suo ruolo.

Sembrava essere vicino all'Atletico Madrid nell'ultimo mercato di riparazione, ma poi è rimasto in Francia.

Sempre nel Psg non hanno ancora rinnovato Thiago Silva e Kurzawa. Il primo vorrebbe restare a Parigi (ma non gli dispiacerebbe tornare al Milan) mentre il secondo preferirebbe cambiare aria. La Juventus è stata a un passo dal difensore francese nel mese di gennaio, ma alla fine lo scambio con De Sciglio è saltato. Ad ogni modo, non è da escludere che il club piemontese possa farci un pensierino a parametro zero per la prossima stagione.

In scadenza di contratto ci sono anche Willian (che è stato accostato ai bianconeri più volte nelle ultime settimane) e Pedro del Chelsea, David Silva del Manchester City, Gotze del Borussia Dortmund e Modric del Real Madrid.

Tutti giocatori che non sono giovanissimi e che hanno un ingaggio elevato, ma non c'è dubbio che si tratti di grandi campioni che possono fare ancora la differenza in Serie A.