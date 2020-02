La Juventus durante il Calciomercato invernale ha cercato soprattutto di alleggerire la rosa piazzando sul mercato alcuni esuberi. Allo stesso tempo si è garantita nuovo cash e risparmio sul monte ingaggi, utile in previsione del mercato estivo. Le cessioni di Mandzukic ed Emre Can frutteranno circa 35 milioni ed un risparmio annuale di circa 11 milioni di euro sugli stipendi. Ci attendiamo però un mercato estivo molto ricco in tema acquisti, d'altronde l'aumento di capitale da 300 milioni di euro ufficializzato dalla società bianconera sarà utile non solo per ripianare debiti pregressi ma anche per garantirsi importanti acquisti.

Come scrive il noto giornale sportivo spagnolo Don Balon, la Juventus potrebbe decidere di investire ulteriormente in difesa, regalandosi un acquisto di livello internazionale. Piace in particolar modo il difensore centrale olandese del Liverpool Virgil Van Dijk a tal punto che la società bianconera sarebbe disposta ad inserire nella trattativa con il Liverpool un'importante contropartita tecnica: il suo connazionale de Ligt.

Juventus, Don Balon: de Ligt possibile contropartita per arrivare a Van Dijk

Secondo il noto giornale sportivo spagnolo, la società bianconera è 'innamorata' del centrale del Liverpool Van Dijk e potrebbe cedere uno dei suoi pezzi pregiati, inserendolo come possibile contropartita. De Ligt potrebbe essere il giocatore utile alla Juventus non solo per abbassare l'offerta cash ma anche per convincere Klopp a lasciar partire il suo leader difensivo.

La valutazione del nazionale olandese si aggira intorno ai 150 milioni di euro, probabilmente con l'inserimento di de Ligt, basterebbero 'solo' 50 milioni di euro per arrivare al centrale del Liverpool. Di certo, sarà difficile convincere Klopp a privarsi del suo leader, protagonista in questi anni dei successi della società inglese a livello europeo e mondiale. Inoltre la notizia non trova conferme in Italia in quanto de Ligt sarebbe considerato incedibile dalla Juventus.

Il mercato della Juventus

Come dicevamo, l'indiscrezione lanciata da Don Balon non trova conferme dai media sportivi italiani. Gran parte di questi infatti sono convinti che la società bianconera dedicherà i principali 'sforzi' economici sull'acquisto di un centrocampista di qualità. Si parla infatti di una possibile offerta per Paul Pogba, destinato a lasciare il Manchester United il prossimo calciomercato estivo. Inoltre la crescita di de Ligt negli ultimi tempi è sembrata evidente, d'altronde dirigenza bianconera e staff tecnico sono convinti che il centrale olandese possa ulteriormente crescere e diventare uno dei primi difensori al mondo.