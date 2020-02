Sabato 15 febbraio 2020 alle ore 20:45 ci sarà Atalanta-Roma, match valido per il 24° turno di Serie A. Nella giornata precedente la Dea ha ottenuto tre punti fuori dalle mura amiche battendo la Fiorentina di Iachini per 2-1, con reti di Malinovsky e Zapata che hanno risposto al gran gol di Chiesa nella prima frazione di gioco. I giallorossi, invece, hanno subito una sconfitta casalinga per 3-2 contro il Bologna di Mihajlović, grazie soprattutto alla doppietta del neo acquisto rossoblu Barrow. Le statistiche tra le due compagini durante gli ultimi cinque incontri in campionato, vedono l'Atalanta in vantaggio con due vittorie contro una soltanto della Roma, mentre i pareggi sono due ed entrambi col rocambolesco risultato di 3-3.

Atalanta, ballottaggio Palomino-Caldara per la difesa

Mister Gasperini, per continuare la striscia positiva di tre partite in campionato, si affiderà presumibilmente al 3-4-1-2 con Gollini tra i pali. In difesa, assieme a Djimsiti e Toloi, completerà il reparto uno tra Caldara e Palomino, con l'argentino avanti nelle gerarchie del Mister. In mezzo al campo Pasalic e De Roon saranno probabilmente affiancati da Gosens a sinistra e Castagne sul lato destro. Il 'Papu' Gomez agirà sulla trequarti, mentre il tandem d'attacco sarà formato dalla coppia Ilicic-Zapata.

Malinovsky e Muriel saranno pronti a subentrare a gara in corso.

Roma, Kolarov e Spinazzola si contendono una maglia

Daniel Fonseca non fa bottino pieno in Serie A da quattro turni (3-1 col Genoa) ed i mass media hanno già etichettato il periodo giallorosso come in crisi. Sicuramente per tornare a trovare nuovamente i tre punti questo importante e delicato match non è dei più semplici e l'Allenatore portoghese per riuscire nell'impresa potrebbe affidarsi al 4-2-3-1, facendo i conti con la squalifica di Cristante (espulso nella sconfitta con Bologna) e gli infortuni di Zaniolo (stagione finita), Diawara e Zappacosta.

In porta sarà ancora la volta di Pau Lopez che avrà di fronte il pacchetto difensivo formato da Smalling e Fazio al centro. Santon sarà il terzino destro, mentre si contenderanno una maglia Kolarov e Spinazzola, con l'ex Manchester City che dovrebbe partire dal primo minuto. Sulla mediana Veretout e Mancini sembrano essere scelte obbligate viste le assenze, mentre Kluivert, Under e Pellegrini saranno presumibilmente sulla trequarti a supporto dell'unica punta Dzeko.

Probabili formazioni

Le probabili formazioni di Atalanta-Roma:

Atalanta (3-4-1-2): Gollini, Djimsiti, Palomino (Caldara), Toloi, Pasalic, De Roon, Gosens, Castagne, Gomez, Ilicic, Zapata. All. Gasperini.

Roma (4-2-3-1): Lopez, Santon, Smalling, Fazio, Kolarov (Spinazzola), Veretout, Mancini, Kluivert, Pellegrini, Under, Dzeko. All. Fonseca.