La Juventus vista contro il Lione è sembrata davvero in difficoltà, soprattutto nel primo tempo. I principali problemi hanno riguardato il centrocampo, che non è stato in grado di fare filtro fra difesa e settore avanzato. In evidente affanno soprattutto il regista bosniaco Miralem Pjanic, sostituito poi nel secondo tempo da Ramsey. Con lo spostamento di Bentancur in regia il gioco è migliorato ma la Juventus non è riuscita a pareggiare l'1 a 0 realizzato nel primo tempo da Tousart.

Proprio nella squadra francese si è messo in evidenza il talento Houssem Auoar: il centrocampista classe 1998 è stato uno dei migliori in campo della squadra di Rudi Garcia.

Come è noto piace molto alla Juventus, lo ha anche ribadito il vice presidente bianconero Pavel Nedved nel pre partita. Qualche giorno fa il presidente del Lione Aulas si era sbilanciato sottolineando come gli piacerebbe vendere un suo giocatore al suo amico Andrea Agnelli. E non è escluso possa essere proprio Auoar.

Juventus, possibile offerta in estate per il talento Auoar del Lione

Come scrivono le testate di Calciomercato, la Juventus è interessata al centrocampista del Lione Auoar. Quest'ultimo ha dimostrato anche nel match Lione-Juventus di essere un giocatore pronto per grandi squadre e non è escluso che i bianconeri possano presentare un'offerta alla società francese in estate.

Il giocatore ha una valutazione di circa 50 milioni di euro ed è seguito in particolar modo da alcuni società di Premier League. Auoar è in grado di disimpegnarsi in tutti i ruoli del centrocampo avendo un'ottima tecnica e buone capacità di inserimento. Nell'andata degli ottavi di finale di Champions League si è distinto soprattutto per l'ottima regia unita a colpi tecnici di assoluta qualità. Auoar sarebbe l'ideale per il centrocampo della Juventus in quanto incrementerebbe ulteriormente il livello tecnico della squadra.

Il mercato della Juventus

Auoar potrebbe quindi rappresentare un obiettivo di mercato ma non è l'unico per la mediana. La Juventus infatti sarebbe interessata anche al centrocampista francese del Manchester United Paul Pogba. Come è noto difficilmente il nazionale francese rimarrà allo United anche la prossima stagione, considerando il contratto in scadenza a giugno 2021 e nessuna volontà attuale nel rinnovarlo.

Probabile quindi che possa arrivare a Torino, d'altronde sarebbe una destinazione apprezzata da Paul Pogba, che ritornerebbe nella società che lo ha fatto crescere come uomo e giocatore. L'acquisto di Pogba però non esclude un ulteriore investimento nella mediana: oltre a Auoar piace in particolar modo il centrocampista del Brescia Sandro Tonali.