La partita di campionato contro il Brescia sarà un test importante per capire lo stato psicofisico della Juventus. Il pareggio contro il Milan in Coppa Italia è stato molto utile per la qualificazione alla finale, ma sono emerse molte difficoltà soprattutto dal punto di vista offensivo. Di certo sarà fondamentale per la dirigenza bianconera investire in maniera massiccia durante il prossimo Calciomercato estivo per garantire più qualità a centrocampo e settore offensivo.

Secondo il Daily Express, la Juventus avrebbe individuato nel Chelsea il rinforzo ideale per il settore offensivo.

Ci riferiamo al centrocampista offensivo brasiliano Willian, che potrebbe lasciare la società inglese a parametro zero a fine stagione. Il suo contratto infatti scade a giugno 2020 e per adesso le parti sembrano distanti da un'eventuale intesa contrattuale. Il giocatore chiederebbe almeno due anni di contratto, il Chelsea non sarebbe convinto. Inoltre la società inglese ha ufficializzato di recente l'acquisto del centrocampista offensivo dell'Ajax Hakim Ziyech per 40 milioni d euro, indizio per una possibile partenza di Willian.

Quest'ultimo apprezzerebbe l'arrivo alla Juventus proprio perché ritornerebbe a lavorare con Maurizio Sarri, suo ex tecnico la scorsa stagione al Chelsea.

Juventus, Willian occasione di mercato

Il centrocampista offensivo Willian potrebbe rappresentare un'occasione di mercato per la Juventus. Come scrive il Daily Express, il brasiliano non ha ancora trovato un'intesa contrattuale con il Chelsea. Difficilmente l'accordo si concretizzerà anche per le richieste esose del giocatore.

Quest'ultimo avrebbe chiesto almeno un rinnovo biennale, mentre la società inglese non sarebbe propensa a concederglielo. Inoltre il recente acquisto di Ziyech potrebbe significare l'addio del centrocampista offensivo. D'altronde con l'arrivo di Lampard, il Chelsea ha deciso di affidarsi ad una squadra giovane e di qualità ed è probabile quindi che giocatori come Willian o Giroud (entrambi in scadenza di contratto a giugno 2020) siano destinati a lasciare la società inglese a fine stagione.

Willian potrebbe non essere l'unico acquisto a parametro zero della Juventus.

Il mercato della Juventus

Oltre a Willian, di recente sono stati accostati alla Juventus altri giocatori a parametro zero. I nomi più chiacchierati sono quelli dei terzini Thomas Meunier e Leowyn Kurzawa. Entrambi del Paris Saint-Germain, potrebbero essere utili per rinforzare le fasce difensive. Proprio il terzino sinistro Kurzawa è stato vicino al trasferimento alla Juventus già a gennaio, in uno scambio che avrebbe portato a Parigi De Sciglio. Trattativa saltata per volere della Juventus, proprio perché il francese potrebbe arrivare a parametro zero in estate.