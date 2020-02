La Juventus in estate potrebbe investire molto sul mercato. Oltre a rinforzare il centrocampo, probabile possa esserci un restyling sulle fasce difensive. La crescita di Cuadrado nel ruolo di esterno offensivo destro potrebbe portare la Juventus ad investire su un terzino destro di livello internazionale. Come è noto il colombiano in questa stagione ha giocato gran parte delle partite da esterno difensivo, nelle ultime partite Sarri lo ha spostato in avanti con risultati molto importanti. Nell'ultimo match contro la Spal è stato uno dei migliori in campo, fornendo l'assist per l'1-0 realizzato da Cristiano Ronaldo.

Come terzino destro ha giocato Danilo, che si è disimpegnato molto bene ma è atteso da impegni più difficili per capire la completa affidabilità. Inoltre in questa stagione è stato spesso condizionato dagli infortuni. Probabile quindi che possa arrivare un nuovo terzino destro la prossima stagione: secondo le ultime indiscrezioni lanciate da 'Don Balon', Nelson Semedo potrebbe lasciare il Barcellona a fine stagione. E proprio l'agente del giocatore Jorge Mendes potrebbe facilitare l'approdo del giocatore alla Juventus.

Juventus, possibile occasione Nelson Semedo per l'estate

Secondo il noto giornale sportivo spagnolo, il Barcellona la prossima stagione potrebbe investire sul 21enne brasiliano Emerson Royal.

Quest'ultimo è arrivato la scorsa estate al Betis Siviglia con l'aiuto della società catalana e si sta rivelando uno dei migliori terzini destri del campionato spagnolo. Secondo Don Balon, il Barcellona avrebbe la possibilità di acquistarlo per una somma vicina ai 20 milioni di euro, abbordabile se consideriamo che in Spagna lo hanno paragonato a Dani Alves. Se così fosse, Nelson Semedo è destinato a lasciare la città spagnola, con la Juventus che potrebbe decidere di investire sul 26enne.

Il prezzo di mercato del nazionale portoghese è di circa 30 milioni di euro, soldi che potrebbero essere finanziati in parte anche dalla possibile cessione di De Sciglio (piace al Paris Saint Germain).

Il mercato della Juventus

L'arrivo portoghese in Italia potrebbe essere facilitato dal suo agente sportivo Jorge Mendes, famoso anche per avere come assistito Cristiano Ronaldo. La Juventus però, nel ruolo di terzino destro, è interessata anche a Thomas Meunier del Paris Saint Germain.

Quest'ultimo infatti è in scadenza di contratto a giugno 2020 e potrebbe rappresentare un'occasione di mercato. Per quanto riguarda invece la fascia opposta, arriverà probabilmente un'alternativa ad Alex Sandro. La Juventus potrebbe dare fiducia ad un suo giocatore, ovvero Luca Pellegrini. Quest'ultimo attualmente è in prestito secco al Cagliari e rientrerà a Torino la prossima stagione. Data la buona annata che sta disputando in Sardegna, il giocatore potrebbe essere confermato da Maurizio Sarri nella rosa bianconera della prossima stagione.