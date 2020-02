Il derby di Milano catalizza tutte le attenzioni della 23^ giornata di Serie A ma non è l’unica sfida degna di nota. La Roma proverà a ripartire venerdì dopo la brutta sconfitta col Sassuolo, per Juve e Lazio trasferte temibili in casa di due delle più belle realtà del campionato. Spal, Brescia e Genoa di giocano un pezzo di salvezza in casa, Lecce e Sampdoria lontano dalle mura amiche. Ricordiamo che il 22^ turno si deve ancora concludere con la sfida tra i blucerchiati e il Napoli di questa sera alle 20,45 allo stadio Luigi Ferraris.

Serie A: gli anticipi della ventitreesima giornata

La ventitreesima giornata di serie A si apre venerdì alle 20,45 all’Olimpico con il match Roma-Bologna. I giallorossi devono rialzarsi dopo la sconfitta con il Sassuolo mentre i felsinei grazie al 2-1 con il Brescia sono arrivati al secondo successivo di fila e a soli due punti dal sesto posto. Sabato alle 15 al Franchi c’è Fiorentina-Atalanta, remake dei quarti di finale di Coppa Italia che hanno visto i viola eliminare i bergamaschi. Per Iachini è l’occasione per rialzare la testa dopo il pari con il Genoa e il ko contro la Juventus, Gasperini è stato invece inchiodato dal Grifone domenica scorsa e deve ricominciare a correre per continuare a sperare nel quarto posto.

Alle 18 Torino-Sampdoria con i granata in caduta libera e i blucerchiati sempre alle soglie della zone retrocessione. Sarà un match teso e molto importante per entrambe le squadre bisognose di punti per scacciare brutti presagi. A chiudere il sabato di serie A alle 20,45 sarà Verona-Juventus con la sorpresa di Juric, in piena bagarre per il sesto posto, che proverà a fermare la corsa Scudetto dei bianconeri, in ripresa grazie al 3-0 sulla Fiorentina dopo la sconfitta di Napoli.

La domenica di Serie A con sei gare

Domenica alle 12,30 SPAL-Sassuolo, ennesima sfida vitale per i ferraresi sempre ultimi in classifica e reduci da due sfide senza punti. Gli emiliani invece hanno fatto il pieno di entusiasmo con la super prestazione che gli ha permesso di schiacciare la Roma. Tre le gare delle 15, la prima sarà Brescia-Udinese, fondamentale per le Rondinelle a caccia di ossigeno per la salvezza e importante per i friulani che rischiano di essere risucchiati nei bassi fondi.

La seconda Genoa-Cagliari, partita tutta rossoblu tra chi deve salvarsi e chi spera di ritrovare il successo per restare agganciato al treno europeo. Entrambe le squadre sembrano incapaci di vincere ma hanno fermati l’emorragia di sconfitte con alcuni pareggi importanti. Sempre nel pomeriggio di domenica Napoli-Lecce sarà la partita in cui Gattuso inseguirà il successo per non accontentarsi di una stagione anonima e Liverani che grazie alla vittoria sul Toro è in piena corsa per la salvezza.

Alle 18 al Tardini Parma-Lazio è match ad alta quota in cui i Ducali vogliono fermare i biancocelesti per continuare a sognare l’Europa.

Posta in palio pesantissima per la Lazio che ha ripreso la sua marcia con il 5-1 sulla SPAL e deve continuare così per non vedere scappare la Juve. Alle 20,45 il gran finale di giornata con Inter-Milan. Il derby della Madonnina vale la supremazia cittadina e punti pesanti per i rispettivi obiettivi stagionali. È questo il big match di giornata, la partita più calda in cui è impossibile azzardare un pronostico.