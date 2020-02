L'Inter sarà una delle grandi protagoniste della prossima sessione di Calciomercato, sia per quanto riguarda le operazioni in entrata, sia per quanto riguarda le operazioni in uscita. Tanti i giocatori che sono in prestito e che potrebbero anche essere riscattati, su tutti Ivan Perisic e Mauro Icardi, che porterebbero un tesoretto superiore ai cento milioni di euro. Il club nerazzurro, però, è molto attento anche al mercato dei giocatori in scadenza di contratto e avrebbe cominciato ad intavolare alcune trattative per cercare di anticipare la concorrenza dei top club europei.

Inter vicina a Chong

Uno dei grandi obiettivi dell'Inter per la prossima estate risponderebbe al nome di Tahith Chong. Esterno offensivo del Manchester United, classe 1999, ha impressionato i nerazzurri la scorsa estate quando, durante il precampionato, le due squadre si sono affrontate in International Championship Cup.

Sembrava potesse essere l'anno della consacrazione per il giocatore olandese di origini di Curaçao. E, invece, Chong ha trovato poco spazio in prima squadra, anche a causa della situazione contrattuale.

A giugno, infatti, andrà in scadenza di contratto e avrebbe già deciso di non rinnovare. Solo due le presenze in Premier League, mentre in Europa League ha fatto tre apparizioni. L'Inter è balzata in pole position per assicurarsi le sue prestazioni, superando anche la concorrenza di altri top club europei, su tutti la Juventus.

Per l'esterno sarebbe pronto un contratto quinquennale, fino a giugno 2025, ad un ingaggio di quasi due milioni di euro a stagione più bonus.

Cifre importanti, che testimoniano come l'Inter creda nel talento dell'attuale giocatore del Manchester United.

Il futuro di Chong e altre due idee a parametro zero

Il futuro di Chong, almeno nella prossima stagione, però, non dovrebbe essere all'Inter. In nerazzurro, infatti, potrebbe trovare poco spazio e per questo motivo si starebbe valutando una possibile destinazione in prestito. Bocciata la pista che porta allo Jiangsu, l'altro club di cui è proprietario Suning, non è escluso che possa restare in Italia in un club con il quale i rapporti sono ottimi.

Si tratterebbe, comunque, solo del primo colpo a parametro zero, visto che l'Inter starebbe lavorando su altri giocatori in scadenza di contratto. Tra questi ci sarebbero Dries Mertens e Meunier. Il belga dà la precedenza al Napoli ma, qualora gli azzurri non dovessero pareggiare l'offerta del club meneghino nelle prossime settimane, la fumata bianca potrebbe arrivare a breve. L'esterno in scadenza del Paris Saint Germain, invece, ha tante pretendenti, tra cui la Juventus, e per questo non sarà semplice arrivare a lui.