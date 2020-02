Ciò che è emerso nella partita fra Milan e Juventus di Coppa Italia è la difficoltà della squadra di Sarri di creare gioco negli ultimi metri. Sono state infatti poche le occasioni creati dal settore avanzato bianconero, nonostante, come ammesso da Maurizio Sarri, la Juventus abbia creato un buon gioco nei primi 70 metri. Un fraseggio sicuramente importante che ha permesso ai difensori di far uscire bene il pallone partendo proprio dalla propria area di rigore. Di certo ha pesato la poca incisività delle punte ed ha sorpreso soprattutto la posizione di Paulo Dybala, che è tornato infatti a fare il 'tuttocampista'.

Come è noto in questa stagione Sarri ha avvicinato l'argentino all'area avversaria ed evidentemente ne ha beneficiato anche il suo gioco. 11 gol e 11 assisti in questa stagione fra Serie A, Coppa Italia e Champions League, un bottino importante se consideriamo le difficoltà dello scorso anno.

Di certo la partita contro il Milan ha mostrato un Dybala simile nel gioco a quello visto lo scorso anno. Ha corso, ha offerto palloni, è spesso rientrato, rimediando anche un'ammonizione per la troppa foga dopo un fallo al limite dell'area bianconera.

Se Sarri lo dovesse di nuovo confermare lontano dalla porta, tale scelta tattica darebbe ragione a Massimiliano Allegri, in quanto l'anno scorso lo vedeva proprio sulla trequarti.

Sarri come Allegri: potrebbe affidarsi ad un Dybala 'tuttocampista'

La partita contro il Milan potrebbe essere un'eccezione e già contro il Brescia l'argentino dovrebbe affiancare Higuain nel settore avanzato, con Ramsey a supporto delle due punte.

Turno di riposo per Cristiano Ronaldo, come concordato fra il portoghese e lo staff tecnico. L'infortunio di Douglas Costa e la forma non ideale del centrocampista gallese potrebbe portare a riproporre il tridente Cristiano Ronaldo, Higuain e Dybala anche nelle partite importanti. In tal caso non è escluso che Maurizio Sarri sposti di nuovo il 10 bianconero sulla trequarti ad agire da 'tuttocampista', proprio come lo abbiamo visto nella partita di Coppa Italia contro il Milan.

Paulo Dybala più incisivo e determinante in questa stagione

Quello è evidente però che il Dybala di questa stagione è un altro giocatore, che sembra più responsabilizzato e voglioso di dimostrare tutte le sue qualità. Non è solo una questione di posizione in campo, ma anche di fiducia incondizionata da parte dello staff tecnico e della società bianconera. L'anno scorso probabilmente non aveva pieno sostegno di Massimiliano Allegri mentre Sarri lo reputa importante per la sua Juventus. Lo ha ribadito più volte anche in alcune interviste: è una bestemmia tenere fuori Paulo Dybala. Perché l'argentino ha saputo dimostrare in questa stagione di saper 'dipingere' calcio come pochi giocatori sanno fare.