L'Inter sarà sicuramente tra le grandi protagoniste della prossima sessione di calciomercato, sia per quanto riguarda le operazioni in entrata, che per quelle in uscita. Sul fronte cessioni un ruolo importante potrebbero giocarlo quei calciatori che sono in prestito in giro per il mondo e potrebbero essere riscattati dai rispettivi club. Tra questi c'è anche il laterale brasiliano, Dalbert Henrique. Il terzino è stato ceduto in prestito secco alla Fiorentina, senza stabile l'eventuale cifra per il riscatto.

Per questo motivo i due club avrebbero cominciato a discuterne in questi ultimi giorni.

La Fiorentina convinta da Dalbert

Uno dei giocatori che potrebbe essere ceduto dall'Inter a titolo definitivo la prossima estate è Dalbert Henrique. Il terzino brasiliano era stato acquistato nell'estate del 2018 per oltre venti milioni di euro dal Nizza, al termine di un lungo tormentone di mercato. Il rendimento, però, non è stato quello che tutti si attendevano, tanto da essere spesso relegato in panchina da Luciano Spalletti.

Il giocatore non ha convinto pienamente neanche Antonio Conte durante il precampionato estivo e, per questo motivo, alla fine la società nerazzurra ha deciso di darlo in prestito.

La Fiorentina ha creduto in Dalbert fin dall'inizio, tanto da essere subito lanciato dal primo minuto all'esordio contro la Juventus a inizio settembre. Il classe 1993 in viola è sembrato trasformato, giocando praticamente tutte le partite, sia agli ordini di Montella che agli ordini di Beppe Iachini.

Ventitré le presenze in questo campionato, in cui ha anche collezionato tre assist. Il brasiliano ha dimostrato il proprio potenziale senza soffrire la pressione che, invece, sembrava accusare con la maglia dell'Inter. Proprio per questo i viola vorrebbero acquistarlo a titolo definitivo.

Scambio con l'Inter

Fiorentina e Inter stanno discutendo del futuro di Dalbert Henrique. Nel momento in cui il terzino brasiliano si è trasferito in Toscana, infatti, non è stata stabilita una cifra per il riscatto e per questo motivo le due società stanno trattando su questa base.

Due club che, però, potrebbero realizzare uno scambio alla pari con l'altro giocatore ceduto in prestito all'Inter, Cristiano Biraghi. Per quest'ultimo, a differenza dell'ex Nizza, c'è un diritto di riscatto fissato a quindici milioni di euro. Nerazzurri e viola, dunque, potrebbero portare in porto l'affare sulla base di uno scambio con una valutazione complessiva intorno ai quindici milioni. Il club meneghino, con il riscatto di Biraghi, sistemerebbe la questioni liste e, inoltre, avrebbe un'alternativa valida al titolare che, invece, dovrebbe essere acquistato la prossima estate (si parla di Marcos Alonso o Emerson Palmieri).