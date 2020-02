L'effetto Coronavirus sul calcio italiano è devastante e non ci riferiamo, per fortuna, ai contagi. Alla luce del rinvio di ulteriori match questo fine settimana, tra cui l'attesa sfida tra Juventus ed Inter, proprio i nerazzurri potrebbero andare incontro ad un mese di maggio infuocato. Il derby d'Italia si disputerà il 13 maggio e, nello stesso mese, gli uomini di Antonio Conte devono scendere in campo altre tre volte per quanto riguarda il campionato, quattro se viene fissata la data del recupero con la Samp, anche questo match rinviato per l'emergenza sanitaria.

Handanovic e compagni, però, potrebbero proseguire il proprio cammino in Coppa Italia ed Europa League, come ovviamente sperano i tifosi e, pertanto, trovarsi sempre a maggio ad affrontare la semifinale di ritorno della competizione europea più un'eventuale finale, oltre alla finale di Coppa Italia: il totale dei match salirebbe a nove: definirlo un tour de force assolutamente massacrante rende abbastanza bene il prospetto.

Il possibile maggio nerazzurro, gara dopo gara

Ovviamente stiamo parlando di ipotesi.

Il 5 marzo l'Inter sarà di scena allo stadio San Paolo di Napoli per il ritorno delle semifinale di Coppa Italia, c'è da recuperare lo 0-1 subito all'andata al 'Meazza', il che non si preannuncia certamente impresa facile contro la squadra di Rino Gattuso che appare decisamente in ripresa. Poi il 12 ed il 19 marzo la doppia sfida di Europa League con il Getafe. Il tour de force di maggio che abbiamo descritto è legato al destino nerazzurro nelle coppe: ad ogni modo l'ipotesi che andiamo a tracciare tiene conto dell'eventuale qualificazione della squadra di Conte agli ultimi atti di Tim Cup ed Europa League.

Juventus-Inter si recupera il 13 maggio, data da definire per Inter-Samp

Il mese di fuoco partirebbe il 3 maggio con la sfida di campionato a San Siro contro la Fiorentina, mentre il 7 si disputerebbe la possibile semifinale di ritorno di Europa League. Tre giorni dopo, il 10 maggio, i nerazzurri saranno ospiti del Genoa a Marassi ed il 13 farebbero visita alla Juventus nel derby d'Italia che potrebbe essere ancora decisivo per lo scudetto e, dunque, si presenta come sfida chiave della stagione in campo nazionale.

Ma anche se l'Inter dovesse espugnare lo Stadium, il rush finale in Serie A sarebbe tutt'altro che morbido: il 17 si disputa Inter-Napoli ed il 24 la trasferta di Bergamo in casa della scatenata Atalanta, ormai a tutti gli effetti una 'grande' del campionato. In mezzo alle due gare appena elencate, esattamente il 20 maggio, si giocherebbe la finale di Coppa Italia contro Juventus o Milan (sarebbe dunque una partitissima) nel caso in cui i nerazzurri riescano, come detto, a ribaltare a Napoli la sconfitta subita in casa e qualificarsi per l'ultimo atto. L'eventuale finale di Europa League si disputerebbe il 27 maggio.

A questo girotondo non possiamo ancora includere Inter-Sampdoria, il match già rinviato la scorsa settimane il cui recupero resta 'a data da destinare' e, sinceramente, alla luce di un calendario ai confini della realtà, non sappiamo davvero quando si potrebbe disputare.